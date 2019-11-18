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Конференция EmarketingSib-2019 собрала более 160 участников из 10 городов России

Мероприятие прошло в формате панельных дискуссий и мастер-классов.
  • 18/11/2019, 14:43
Конференция EmarketingSib-2019 собрала более 160 участников из 10 городов России

В Новосибирске прошла 5-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат — eMarketingSib-2019», сообщили в пресс-службе ГК «Обувь России». В этом году конференцию посетили участники из Москвы, Томска, Бийска, Искитима, Белокурихи, Челябинска, Кемерова, Барнаула, Екатеринбурга, Новосибирска, а также из Казахстана. Всего в 2-х днях конференции приняли участие более 160 делегатов.

Первый день конференции —13 ноября — открыла Ирина Поддубная, основатель E-commerce клуба «Сибирь». Она сделала обзор трендов и новых digital-технологий в области интернет-маркетинга на 5 лет. Среди ключевых трендов были выделены: автоматизация маркетинга (MarTech), мультикультурный маркетинг, дополненная реальность, головой поиск (hands free experience), платформы (маркетплейсы) и другие.

В продолжение выступления Ирины Поддубной развернулась панельная дискуссия на тему трендов. Ее участники отметили, что драйверами цифровой индустрии сейчас являются видеообзоры, отзывы, экспертиза и уникальные предложения. Развиваются такие инструменты, как проактивные роботы-помощники на основе искусственного интеллекта. Генерировать расширенную аналитику помогают нейронные сети, Big Data и персонифицированные предложения.

Вторая секция конференции была посвящена технологиям в разработке сайтов и мобильных приложений.

— Мобильное приложение нужно обязательно аудировать и желательно делать это каждые 3-5 месяцев. Это важно, потому что мобильное приложение — живой код, который изменяется при взаимодействии с большим количеством ваших пользователей. Нужно следить за воронками, уязвимостями, которые там появляются. Тактика — это не сильная сторона мобайла. Это связано с тем, что мобильного трафика очень много и потребляем мы его хаотично. 80% мобильного трафика и реклама этого мобильного трафика – это фрод* (прим. Фрод (англ. Fraud «мошенничество») — вид мошенничества в области информационных технологий, в частности, несанкционированные действия и неправомерное пользование ресурсами и услугами). Задача аналитиков не просто грамотно установить систему аналитики, но ещё и работать с системами фрода, — поделилась владелец и управляющий партнер компании, ZenMobile Елена Пикунова, в докладе на тему маркетингового продвижения мобильных приложений ecommerce категории.

Третья секция была посвящена данным и аналитике. О продвижении с помощью контекстной и медийной рекламы, SEO, SMM, шла речь в 4 секции конференции.

— Любой поисковый запрос — это задача пользователя. Если он ищет красное платье, то ему нужно показать именно такую страницу, с красным платьем. Идея заключается в том, что каждая страница сайта — это ответ на потребность пользователя, — отметил в рамках своего доклада руководитель отдела продвижения, Digital-агентство «Атвинта» Илья Карбышев. — Пользователи сейчас избалованные, об этом говорит то, что средняя длина поискового запроса постоянно увеличивается. Поэтому, чтобы отвечать запросам пользователя и приводить его в нужное место, нужно постоянно прорабатывать множество комбинаций по запросам.

В заключительной секции конференции речь шла о коммуникациях с клиентами и персонализированном маркетинге.

— Хотелось бы верить, что 5 000 сотрудников — это 5 000 евангелистов, промоутеров и фанатов бренда. Однако это не так. Это 5 000 угроз для репутации компании. Одна из угроз для репутации компании — это анонимность интернета и возможность стать в интернете кем угодно, — отметила Екатерина. — Мы провели большое обучение для сотрудников магазинов и офиса по всей России и выработали систему работы в социальных сетях. Мы рекомендовали всем придерживаться определенного контент-плана, в рамках которого можно создавать контент, связанный с компанией. В результате мы получили 5 000 постов в месяц и рост продаж в торговых точках на 25-38%. Кроме того, текучка кадров снизилась на 12%, — рассказала заместитель директора по развитию ритейла обувной компании «Юничел» Екатерина Железнякова.

Второй день EmarketingSib 2019 — 14 ноября — прошел в формате мастер-классов, которые были поделены на три потока: стратегия; привлечение трафика и работа с лидами; SMM и контент-маркетинг.

Организаторами конференции выступили группа компаний «Обувь России» и E-commerce клуб «Сибирь».

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Обувь России» 

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