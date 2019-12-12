Рынок может преувеличивать потенциал понижения ключевой ставки со стороны ЦБ

Наталия Орлова, главный экономист АО «Альфа-Банк»:

— Усиление роли бюджетной политики в стимулировании роста в 2020 г. станет вызовом для ЦБ. В предыдущие годы благодаря жесткой бюджетной политике ЦБ смог создать более мягкие монетарные условия для российской экономики. Тем не менее, сейчас, когда ключевая ставка достигла своего нейтрального уровня, потенциал ее дальнейшего понижения с текущих уровней может быть весьма ограниченным. В то же время рынок по целому ряду причин не перестает ожидать ее дальнейшего понижения. Во-первых, некоторые участники рынка ожидают, что центробанки других стран продолжат смягчать монетарную политику, создавая таким образом дополнительные возможности для действий центробанков развивающихся рынков, в том числе и для России.

Дополнительным аргументом в пользу понижения ставки является и ожидание того, что ЦБ пересчитает уровень нейтральной реальной ставки и понизит его с изначальной оценки 2-3%. Мы считаем, что к обоим аргументам следует отнестись с определенной долей осторожности. Во-первых, продолжение смягчения монетарной политики в мире совсем не гарантировано и даже если оно и произойдет, то может быть сопряжено со сценарием глобальной рецессии, и тогда непонятно, до какой степени Россия смогла бы выиграть от подобного сценария.

Что касается сценария пересмотра нейтральной ставки, мы считаем, что режим инфляционного таргетирования в России не достиг достаточной степени зрелости – пока он не располагает той глубиной статистической информации, которая бы сделала пересмотр нейтральной ставки обоснованным. В любом случае учитывая недавнее возвращение недельной инфляции к уровню 0,1% и ожидания роста социальных бюджетных расходов, мы считаем, что ключевая ставка вряд ли снизиться ниже уровня 6,0%, и наш базовый сценарий по ставке на конец 2020 г. составляет 6,5%.

Фото: пресс-служба банка