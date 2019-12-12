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Полиция парализовала «Сосновый бор»

У администрации парка изъяли документы и оборудование.
  • 12/12/2019, 16:07
Автор: Евгения Серёгина
Полиция парализовала «Сосновый бор»
«Возможности работать сегодня в парке нет»

Накануне утром сотрудники полиции вскрыли здание администрации МБУК ПКиО «Сосновый бор» в Калининском районе Новосибирска и изъяли оттуда документы и оргтехнику. Первые сообщения об этом инциденте появились от его очевидцев в интернет-сообществе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54».

Сегодня утром сотрудники парка находились на рабочем месте, выглядели испуганными. Однако комментировать ситуацию и сообщить детали произошедшего отказались.

— Нам здесь ещё работать предстоит, — говорит одна из сотрудниц. — Смотрите сами, что произошло, за информацией обращайтесь в мэрию.

При этом женщина показывала дверь входа в здание, где на месте бывшего замка — наспех заделанная фанерой дыра.

В мэрии Новосибирска подтверждают факт действий сотрудников правоохранительных органов.

Как рассказал на пресс-конференции глава города Анатолий Локоть, инцидент произошёл до начала рабочего времени после 7 утра (коллектив парка начинает работать с 9 утра), когда в парк прибыли сотрудники правоохранительных органов. Из коллектива учреждения на территории парка находился только сторож. У него ключей от здания администрации не было, поэтому сотрудники полиции приняли решение вскрывать дверь. После этого они вскрыли несколько сейфов, изъяли документы и оргтехнику.

— Я не имею официальной информации о мероприятиях правоохранительных органов и их планах и о возбуждённых делах, — говорит мэр. — Знаю только постфактум, что возбуждено уголовное дело. Вся хозяйственная деятельность учреждения прервана. Возможности работать сегодня там нет.

В отделе информации и общественных связей ГУ МВД информацией о возбуждённом уголовном деле в настоящий момент не располагают. Об этом изданию сообщил представитель отдела. Однако, уточнили, что там проводились оперативные мероприятия. Какие именно — в ведомстве не сообщают.

Напомним, что руководство «Соснового бора» уже попадало в поле зрения правоохранительных органов, в частности, областной прокуратуры, посчитавшей противозаконным договор аренды парковой территории компанией ООО «Контек — Сиб» под создание на ней комплекса бассейна. Однако, как впоследствии сообщали представители мэрии, претензии прокуратуры были сняты.

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