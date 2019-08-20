Рынок транспортной логистики «схлопывается»

— Динамика грузооборота и объема перевезенных грузов говорит о явной тенденции «схлопывания» рынка. Всем компаниям, и большим, и маленьким сейчас непросто, приходится изыскивать ресурсы и находить новые решения. В условиях растущих цен на топливо, растущей налоговой и административной нагрузки на бизнес (Платон, платные дороги и т.д.) участники рынка грузоперевозок пытаются минимизировать или, по крайней мере, оптимизировать свои затраты на всех этапах движения груза — от отправителя до получателя. С этой целью внедряются решения, которые еще 5-7 лет назад казались невероятными и даже недопустимыми в условиях конкурентной среды, — констатирует директор филиала компании ООО «Рус-Экспресс» в Новосибирске Евгений Лисневский.

В качестве примера он приводит «пулинг» — объединение грузопотока потенциальных конкурентов на одном или нескольких этапах доставки груза. Такое решение позволяет существенно удешевить или магистральную перевозку, или процесс сбора/доставки грузов. В этом случае, не смотря на казалось бы прямую конкуренцию, обе стороны только выигрывают, так как снижают себестоимость доставки, говорится в сообщении Агентства маркетинговых решений «Ивент эксперт».

— Это непростой путь. Необходимо правильно выбрать партнера, удовлетворяющего вашим критериям, согласовать стоимость, прописать ответственность и т.д. Но, тем не менее, в условиях непростой экономической ситуации такие взаимовыгодные отношения позволяют не только снизить затраты, но и достичь положительного синергетического эффекта в развитии всех участников партнерства, — поясняет Лисневский.

Группа компаний «Рус-Экспресс» осуществляет экспресс доставку по России и ближнему зарубежью.

Фото предоставлено Агентством маркетинговых решений «Ивент эксперт»