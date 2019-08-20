Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Рынок транспортной логистики «схлопывается»

Чтобы остаться в бизнесе потенциальные конкуренты начинают объединяться на одном или нескольких этапах доставки груза.
  • 20/08/2019, 13:39
Автор: Юлия Данилова
Рынок транспортной логистики «схлопывается»

— Динамика грузооборота и объема перевезенных грузов говорит о явной  тенденции «схлопывания» рынка. Всем компаниям, и большим, и маленьким сейчас непросто,  приходится изыскивать ресурсы и находить новые решения. В условиях растущих цен на топливо, растущей налоговой и административной нагрузки на бизнес (Платон, платные дороги и т.д.) участники рынка грузоперевозок пытаются минимизировать или, по крайней мере, оптимизировать свои затраты на всех этапах движения груза — от отправителя до получателя. С этой целью внедряются решения, которые еще 5-7 лет назад казались невероятными и даже недопустимыми в условиях конкурентной среды, — констатирует директор филиала компании ООО «Рус-Экспресс» в Новосибирске Евгений Лисневский.

В качестве примера он приводит «пулинг» — объединение грузопотока  потенциальных конкурентов на одном или нескольких этапах доставки груза. Такое решение позволяет существенно удешевить или магистральную перевозку, или процесс сбора/доставки грузов. В этом случае, не смотря на казалось бы прямую конкуренцию, обе стороны только выигрывают, так как снижают себестоимость доставки, говорится в сообщении Агентства маркетинговых решений «Ивент эксперт».

— Это непростой путь. Необходимо правильно выбрать партнера, удовлетворяющего вашим критериям, согласовать стоимость, прописать ответственность и т.д. Но, тем не менее, в условиях непростой экономической ситуации такие взаимовыгодные отношения позволяют не только снизить затраты, но и достичь положительного синергетического эффекта в развитии всех участников партнерства, — поясняет Лисневский.

Группа компаний «Рус-Экспресс» осуществляет экспресс доставку по России и ближнему зарубежью.

Фото предоставлено Агентством маркетинговых решений «Ивент эксперт»

Популярное с сайта

Страховщики назвали самые травмоопасные сферы деятельности 2018 года

Страховщики назвали самые травмоопасные сферы деятельности 2018 года

20/08/2019, 11:09
Чаще всего производственные травмы получали люди, работающие в сферах торговли и логистики.
В 2019 году сибирские энергетики направят на ремонт энергооборудования 3,4 млрд рублей

В 2019 году сибирские энергетики направят на ремонт энергооборудования 3,4 млрд рублей

20/08/2019, 11:00
Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с Павлом Акилиным.
В преддверии отопительного сезона Ростехнадзор выявил около 7 тысяч нарушений

В преддверии отопительного сезона Ростехнадзор выявил около 7 тысяч нарушений

20/08/2019, 10:55
За последние 6 месяцев количество аварий на сетевом комплексе Сибирского федерального округа уменьшилось на 21%. По генерирующим компаниям — на 11%.

Актуальный разговор

«Одна из главных ошибок для стартапа — заниматься бизнесом без цели»

«Одна из главных ошибок для стартапа — заниматься бизнесом без цели»

Все материалы
Новости

Минтранс ищет подрядчиков для штрафстоянок в районах области

20/08/2019, 14:24

Новосибирск стал лучшим подходах в стратегическом планировании

20/08/2019, 12:15

Регион получит более миллиарда рублей на создание цифровой образовательной среды

20/08/2019, 12:12

Областную госпрограмму по безопасности дорожного движения продлили до 2024 года

20/08/2019, 12:03

В июле объемы кредитования снизились на 2%

20/08/2019, 12:00

Страховщики назвали самые травмоопасные сферы деятельности 2018 года

20/08/2019, 11:09

В 2019 году сибирские энергетики направят на ремонт энергооборудования 3,4 млрд рублей

20/08/2019, 11:00

В преддверии отопительного сезона Ростехнадзор выявил около 7 тысяч нарушений

20/08/2019, 10:55

«Обувь России» может расширить ассортимент в ТОСЭР «Линево»

19/08/2019, 19:40

Сибирь: все и сразу

19/08/2019, 18:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска