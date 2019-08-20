Новый взгляд на восточные традиции

Компания «Ростелеком» стала партнером XV фестиваля традиционной и современной восточной культуры Siberia Otaku Saiten, который прошел в минувшие выходные в Новосибирске на площадке Дворца культуры железнодорожников.

Более трех тысяч человек из разных городов Сибири приехали для того, чтобы выяснить, кто лучше всех умеет петь песни из репертуара корейских или японских исполнителей, повторять танцы из анимационных сериалов или сочинять фантастические тексты. Молодежь из Томска, Красноярска, Барнаула, Кемерова и Омска участвовали в конкурсах фотографии, арта, проводили мастер-классы, ловили покемонов и участвовали в ярмарке гик-товаров, перечисляет департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

— Этот фестиваль стал для нас юбилейным: мероприятие собирает сотни поклонников восточной культуры и анимации уже в пятнадцатый раз. Причем процентов 60 участников приезжает сюда из года в год, остальные — новенькие. Но многие из них точно вернутся сюда в будущем, потому что Siberia Otaku Saiten считается вторым за Уралом фестивалем по масштабу, — подчеркнул Алексей Сопов, организатор фестиваля.

Самым популярным мероприятием праздника восточной культуры стал конкурс косплея, во время которого фанаты воспроизвели образы персонажей из мультфильмов, аниме, комиксов или компьютерных игр. В этот раз участники соревновались в одиночном, парном и командном косплей-дефиле, тщательно готовясь к каждому выходу на сцену.

Фото предоставлено пресс-службой компании