Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Новый взгляд на восточные традиции

  • 20/08/2019, 13:08
«Ростелеком» поддержал юбилейный сибирский аниме-фестиваль.

Новый взгляд на восточные традицииКомпания «Ростелеком» стала партнером XV фестиваля традиционной и современной восточной культуры Siberia Otaku Saiten, который прошел в минувшие выходные в Новосибирске на площадке Дворца культуры железнодорожников.

Более трех тысяч человек из разных городов Сибири приехали для того, чтобы выяснить, кто лучше всех умеет петь песни из репертуара корейских или японских исполнителей, повторять танцы из анимационных сериалов или сочинять фантастические тексты. Молодежь из Томска, Красноярска, Барнаула, Кемерова и Омска участвовали в конкурсах фотографии, арта, проводили мастер-классы, ловили покемонов и участвовали в ярмарке гик-товаров, перечисляет департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

— Этот фестиваль стал для нас юбилейным: мероприятие собирает сотни поклонников восточной культуры и анимации уже в пятнадцатый раз. Причем процентов 60 участников приезжает сюда из года в год, остальные — новенькие. Но многие из них точно вернутся сюда в будущем, потому что Siberia Otaku Saiten считается вторым за Уралом фестивалем по масштабу, — подчеркнул Алексей Сопов, организатор фестиваля.

Самым популярным мероприятием праздника восточной культуры стал конкурс косплея, во время которого фанаты воспроизвели образы персонажей из мультфильмов, аниме, комиксов или компьютерных игр. В этот раз участники соревновались в одиночном, парном и командном косплей-дефиле, тщательно готовясь к каждому выходу на сцену.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

В июле объемы кредитования снизились на 2%

В июле объемы кредитования снизились на 2%

20/08/2019, 12:00
Рынок ипотеки продолжает снижаться.
Страховщики назвали самые травмоопасные сферы деятельности 2018 года

Страховщики назвали самые травмоопасные сферы деятельности 2018 года

20/08/2019, 11:09
Чаще всего производственные травмы получали люди, работающие в сферах торговли и логистики.
В 2019 году сибирские энергетики направят на ремонт энергооборудования 3,4 млрд рублей

В 2019 году сибирские энергетики направят на ремонт энергооборудования 3,4 млрд рублей

20/08/2019, 11:00
Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с Павлом Акилиным.

Актуальный разговор

«Одна из главных ошибок для стартапа — заниматься бизнесом без цели»

«Одна из главных ошибок для стартапа — заниматься бизнесом без цели»

Все материалы
Новости

Минтранс ищет подрядчиков для штрафстоянок в районах области

20/08/2019, 14:24

Рынок транспортной логистики «схлопывается»

20/08/2019, 13:39

Новосибирск стал лучшим подходах в стратегическом планировании

20/08/2019, 12:15

Регион получит более миллиарда рублей на создание цифровой образовательной среды

20/08/2019, 12:12

Областную госпрограмму по безопасности дорожного движения продлили до 2024 года

20/08/2019, 12:03

В июле объемы кредитования снизились на 2%

20/08/2019, 12:00

Страховщики назвали самые травмоопасные сферы деятельности 2018 года

20/08/2019, 11:09

В 2019 году сибирские энергетики направят на ремонт энергооборудования 3,4 млрд рублей

20/08/2019, 11:00

В преддверии отопительного сезона Ростехнадзор выявил около 7 тысяч нарушений

20/08/2019, 10:55

«Обувь России» может расширить ассортимент в ТОСЭР «Линево»

19/08/2019, 19:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска