Рынок труда Новосибирской области восстанавливается

С ослаблением ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, рынок труда в столице Сибири постепенно начал восстанавливаться, хоть и медленнее, чем страна в целом. К таким выводам пришли эксперты hh.ru, проанализировали ситуацию с трудоустройством в Новосибирской области в первый летний месяц.

— Количество открытых вакансий в июне 2020 года увеличилось на 11% по сравнению с маем (напомним, что, начиная с марта, количество вакансий в регионе постоянно сокращалось). При этом на докризисный уровень область пока не вышла: так, год назад вакансий было на 12% больше. В целом по России количество вакансий в июне выросло на 34% по сравнению с маем, но сократилось на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, — отмечают аналитики сайта по поиску работы.

Эксперты подчеркивают, что количество резюме в июне тоже выросло – на 3% по сравнению с маем и на 20% по сравнению с июнем прошлого года. По России в целом – на 5% и на 14% соответственно.

Исследование показало, что чаще всего в июне компании искали специалистов из профессиональных сфер «Продажи» (24% от общего числа вакансий в регионе), «ИТ, телеком» (14%), «Производство» (11%) «Строительство, недвижимость» (11%), «Транспорт, логистика» (10%) и «Рабочий персонал» (10%).

— Среди соискателей наиболее популярными оказались профессиональные сферы «Начало карьеры, студенты» (18% от общего числа резюме в регионе), «Продажи» (17%), «ИТ, телеком» (8%), «Административный персонал» (8%), «Транспорт, логистика» (6%), — констатируют эксперты.

Отмечается, что наиболее сильно в июне по сравнению с маем вырос спрос на специалистов профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (56%), «Транспорт, логистика» (46%), Автобизнес» (+43%), «Административный персонал» (+40%), «Рабочий персонал» (+40%) и «Юристы» (+48%).

— С точки зрения количества открытых резюме наиболее яркую положительную динамику показали «Начало карьеры, студенты» (+22% по сравнению с маем), «Наука, образование» (+11%), «Инсталляция и сервис» (+10%), «Госслужба, НКО» (9%), «Медицина, фармацевтика» (5%), — говорится в сообщении.

Что касается конкуренции среди соискателей, то в Новосибирской области в июне она составила 6,6 резюме на вакансию, что чуть меньше, чем месяц назад (7,1).

— Это соответствует норме: с одной стороны, у работодателей есть выбор, с другой – соискатели могут в комфортные сроки найти новое место трудоустройства. В Новосибирске ситуация более напряженная – 6,9 резюме на вакансию (впрочем, это существенно меньше, нежели в мае – 8,4), — утверждают аналитики.

При этом, эксперты отмечают, что очевидный профицит кадров в регионе наблюдается в профессиональной сфере «Начало карьеры, студенты» (18,6 резюме на вакансию), также высокая конкуренция наблюдается в сферах «Высший менеджмент» (10) и «Административный персонал» (9,7). При этом кадровый дефицит испытывают «Страхование» (1,2), «Консультирование» (1,3), «Медицина, фармацевтика» (1,3). Сохраняется серьезная нехватка рабочего персонала и строителей – на одну вакансию приходится в лучшем случае два резюме.

Фото: pixabay.com, автор- geralt