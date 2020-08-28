Рынок упаковки становится более разнообразным и рациональным

О нюансах работы и карантинных тенденциях на рынке упаковки — Александр Ладан, директор компании ООО «Нео-Пак», входящей во всероссийский отраслевой ТОП-10.

— Александр, ваше предприятие работает на российском рынке упаковки уже 10 лет. Можете проанализировать, как менялись вы и как менялся рынок в течение этого времени, выделить основные тренды? Какое влияние на него оказала пандемия?

— Последние 7 лет у рынка полимерной упаковки очень хороший тонус и позитивная динамика. Из-за роста курса валют меньше ввоз зарубежной упаковки, ближнее зарубежье на рынок тоже меньше влияет. Во-вторых, завод «Укрпластик», прежний лидер по СНГ, по понятным причинам исчез с российского рынка. Это позволяет российским производителям упаковки перераспределить на себя максимальные объемы. В-третьих, роль упаковочных материалов выросла в контексте пандемии. Онлайновая торговля, интернет-доставка, курьерские сервисы — все это требует сохранности товарных характеристик и, следовательно, надежной упаковки. Даже тренд ecofriendly стал более функциональным, более рациональным, утратил свою прежнюю радикальность. Сейчас производители и экологи ближе к взаимопониманию: тотальный культ бумажной упаковки переосмыслен — все согласились, что ее функциональность локальна и полимеры она заменить не сможет. Что издержек от такой тотальной замены будет больше, чем пользы. Все солидарны в идее, что упаковка должна быть максимально компактной (не «матрешечной», без принципа «пакет в пакете») и перерабатываемой. Государство изъявило желание участвовать в организации раздельного сбора мусора. В общем, все развивается спокойно, рассудительно и позитивно.

Пожалуй, для нас главное событие последних лет — освоение новой промышленной площадки. Большая, единая площадка, вмещающая все наши производственные циклы, новейшее оборудование, расширившийся штат сотрудников — за год работы в этих новых условиях мы увидели отличные перспективы. Именно в этот период мы вошли в нацпроект по повышению производительности труда. Узнали о нем от наших клиентов — от компаний «Томский кондитер» и «Алтайская буренка».

По итогам первого месяца работы в проекте мы ощутили, что это как раз то, что нам и нужно. Психологически мы к нему уже были готовы — некоторые аспекты по частям прорабатывали сами. А теперь можем действовать более системно. Прелесть этого проекта как раз в системности и дидактическом потенциале — он дает персоналу долгосрочное улучшение навыков, на уровне менталитета.

В общем, во второе десятилетие входим на волне. Теперь мы можем изготовить почти любой вид гибкой полимерной упаковки — удовлетворять потребности и локальных производителей, и глобальных брендов, которые у нас уже работают или как раз сейчас приходят. Задача — суметь настроить под них все процессы на нашей единой площадке.

— Как «Нео-Пак» прошел локдаун коронавируса?

— В силу широты ассортимента и рынка на каждой макротерритории все было по-своему. Например, Казахстан жестко закрывался. Там, можно сказать, вся структура торговли изменилась — поскольку казахстанцам дальше 100 метров не разрешалось отходить от дома, то и структура покупок получилась соответствующая — то, что можно купить в ближайшем магазине у дома. То есть самые элементарные товары — бакалея, бытовая химия. А в России из-за закрытия торговых центров упали продажи шопинг-пакетов. Напротив, выросла потребность в упаковке для интернет-доставки. Хорошо шла упаковка для мороженого. Период потребления мороженого в 2020-м удлинился. И полновесное лето началось рано, практически в апреле, и дети остались в городе. Ковид-заболеваемости на предприятии не было. Мы приняли действенные меры. Поэтому ни на день не останавливались, продолжали покупать и осваивать оборудование в соответствии со стратегией развития. Любой локдаун — это временно.

— Использует ли компания возможности господдержки и какие?

— Мы стараемся использовать возможности программ субсидирования — и областных, и городских. При покупке производственных линий, аналогов которых не производится в России, нам часть затрат возмещают. В другой программе поощряется субсидированием процентной ставки и налога на прибыль создание новых рабочих мест, освоение новых товарных позиций и продажа своей продукции за пределы России.

— Есть ли проблемы с кадрами?

— Кадровый рынок переживает дефицит. Среднее техническое образование просело, и в итоге людей на рабочие специальности найти очень сложно. Еще очень важен фактор адреса: сейчас все хотят работать поближе к дому. Предприятиям, в свою очередь, это тоже удобно. И вот тут сыграла специфика района: окрестности предприятия довольно разрежены в плане населенности. Новосибирск в этом смысле весьма похож на Москву: работа вблизи дома тут очень востребованный вариант.

Потом мы ощутили кадровый дефицит на смежном рынке — в клининговых компаниях, которые нас обслуживают. Их персонал — большей частью приезжие из азиатских стран СНГ. И локаут этот сектор практически заблокировал. Впрочем, кадровый вопрос мы решаем. Лето дает приток студентов, желающих подработать. Но это временный, сугубо каникулярный ресурс. Так что кадровой темой мы занимаемся нон-стоп. Мониторим рынок, стараемся привлекать лучших специалистов. А если знаний не хватает, то доучиваем. Поскольку компания развивается, все находят себе место, действует наша собственная система профессионального развития. Во-вторых, проект по улучшению производительности труда позволяет уже существующие ресурсы перераспределить: за два года должны высвободиться не менее 30% человеческого ресурса. И эти люди получат новые миссии — на новых линиях, на новых направлениях.

— Трудно ли сибирской компании конкурировать с компаниями из федерального центра?

— Нам очень помогает логистическая специфика региона. По масштабам производства, по уровню оснащения и темпам развития мы уже уверенно «федералы», участники отраслевой большой десятки. Просто некоторые производители до сих пор работают с производителями упаковки из центральной России — это инерция, сила привычки, нет внимательных экспертов, готовых обратить внимание собственников бизнеса на огромное, несуразное логистическое плечо. В общем, много субъективных факторов. Впрочем, наши возможности постоянно растут. Сейчас наш радиус эффективности — 2 тысячи километров. Дальше возить неэффективно, так что задача «забороть Центр» у нас не ставится — мы именно по эту сторону Урала работаем.

— Как видится развитие отрасли и компании гибкой упаковки в двадцатых годах?

— В моде упаковочная пленка с тактильным образом — то есть материал, к которому еще и прикасаться интересно. И тактильная палитра сейчас огромна: шелк, бархат, эффект текстиля, эффект крафтовой бумаги (при том, что это не бумага, а пленка). Самый горячий тренд — это комбинации нескольких текстур в одном дизайне: прозрачность и глухая заливка, глянец и матовая поверхность. Даже «мелодика» пленки — звук шуршания — это тоже часть образа. Все заказчики сейчас хотят необычную, непростую упаковку. И получив должный уровень предложения на домашнем рынке, они вряд ли потом вернутся к импорту. Более того, в наших планах выйти и на дальнее зарубежье. Государство такие здоровые амбиции поддерживает.

Интервью опубликовано по заказу

АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

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Фото предоставлено пресс-службой компании «Нео-Пак»