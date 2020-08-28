Деньги на ТОСЭР Линево область рассчитывает получить в ближайшее время

— По ТОСЭР Линево мы одобрили заявки 10 инвесторов, 8 из них мы уже отдали землю. Основным сдерживающим фактором для выхода на площадку для них является проблема с инфраструктурой. Нужна и энергетика, и дороги, и газ, и водоснабжение с канализацией, — перечислил на пресс-конференции в ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

— С помощью этих средств мы подготовили площадку номер один. На нее может выйти ГК «Обувь России». Для них все уже готово. Думаю, если бы не ситуация с коронавирусом, то они уже вышли бы на стройку, — поясняет министр.

Он напомнил, что в 2018 году на развитие инфраструктуры ТОСЭР из областного бюджета было направлено 40 млн рублей, в 2019 — 42 млн.

По его словам, недавно на совещании компания подтвердила свои планы по реализации проекта по строительству нового предприятия для производства обуви в ТОСЭР, но предупредила, что сроки их исполнения немного сдвигаются, так как из-за карантина магазины группы не работали достаточно длительное время.

— Планируем получить итоговое решение в ближайшее время и до конца года начать проектирование ряда объектов. На стройку мы сможем выйти в следующем году параллельно с инвесторами. Надеемся, что у нас не будет никаких проблем с дальнейшим, — резюмировал министр.

Для развития инфраструктуры на второй площадке ТОСЭР региону необходимо 438 млн рублей, в том числе 91 млн составит софинансирование из облбюджета. В декабре 2019 года область подала заявку на эту сумму в Фонд развития моногородов. В июле правление фонда предварительно одобрило заявку. Окончательное решение примет наблюдательный совет под руководством министра экономики России Максима Решетникова.

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