С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальных пенсий в размере 1,061. С 1 апреля 2020 года выплаты будут увеличены на 6,1%, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. За 2019 год, как указывалось в пояснительной записке к проекту постановления, данный показатель составил 106,1%.

В связи с индексацией с 1 апреля 2020 года социальных пенсий одновременно, исходя из соответствующих размеров социальных пенсий, будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников ВОВ, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава, говорится в пояснительной записке к документу.

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