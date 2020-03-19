Моментальный кредит для ИП

У предпринимателей появилась возможность дистанционно подать заявку на кредит с решением в этот же день. Автоматизированная система принятия решений позволяет клиентам, у которых открыт расчетный счет в Банке «Левобережный» (ПАО), получить одобрение всего за 5 минут*, новым клиентам – за 30 минут.

Сумма кредита — до 2 млн рублей, срок – до 3 лет. Заемные средства можно направить на любые бизнес-цели.

Кредитный продукт действует для ИП, которые более 6 месяцев официально зарегистрированы на территории Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Новокузнецка Барнаула и Томска.

Уточнить подробные условия и оформить заявку можно на сайте и в офисах банка, а также по телефону 8-800-3333-555

*Для клиентов, у которых р/с открыт более трех месяцев (>90 Дней включительно) и за последние 30 календарных дней чистые кредитовые обороты> =50 000 рублей в Банке

Фото: пресс-служба банка