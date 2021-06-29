С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Таким образом, АвтоВАЗ уже в четвертый раз поднимет цены на свои автомобили в 2021 году. Последний раз Волжский автозавод корректировал прайс-листы в мае, после чего машины марки Lada прибавили в стоимости в среднем 5%. До этого российский автопроизводитель переписывал ценники в январе и в марте, когда они выросли на 2-5% и 2% соответственно.

Ранее президент АвтоВАЗа Николя Мор рассказывал, что 2023-2026 годы АвтоВАЗ планирует войти в цикл обновления модельного ряда и представить новые автомобили. По его словам, это будут совершенно новые модели, которые выведут бренд Lada на более высокий ценовой сегмент, по сравнению с текущим модельным рядом.

— АвтоВАЗ продолжит предлагать достаточно доступные автомобили на низовом пороге сегмента. Но в перспективе последующих пяти лет мы планируем перейти через ценовой порог в 1 млн рублей. Следующим шагом станет порог 1,2 млн рублей, — делился планами Мор. — Это сработает только если мы сможем предложить интересное соотношение цены к потребительским свойствам.

Повышение стоимости новых автомобилей в России идет планомерно. Корректировка цен связана со спадом объемов продаж и подорожанием комплектующих электроники. При этом импортируемые и премиальные бренды дорожают быстрее ввиду привязки к валюте и растущим налогам, ранее пояснил Autonews.ru генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.