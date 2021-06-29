Заведующая наркологическим отделением Бердской ЦГБ предстанет перед судом

— Предварительным следствием установлено, что с января 2019 по май 2019 года 52-летняя заведующая отделением, используя свое служебное положение, получала от граждан денежные средства за оказание платных медицинских услуг по проведению медицинского осмотра для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия и освидетельствования врачом-психиатром на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, значительную часть которых не сдавала в кассу медицинского учреждения, а присваивала себе и распоряжалась ими по своему усмотрению, — сообщает пресс-служба следственного управления СКР России по Новосибирской области.

Кроме того, с января 2018 по апрель 2019 года обвиняемая в целях создания видимости выполнения плановых показателей государственного задания по профилю «психиатрия – наркология (в части психиатрии)» и получения за это стимулирующих доплат предоставила возможность постоянного проживания в стационаре наркологического отделения Бердской ЦГБ восьми гражданам, что не вызывалось служебной необходимостью, поскольку указанным лицам медицинская помощь не требовалась и фактически не оказывалась.

По результатам расследования уголовного дела врачу предъявлено обвинение в присвоении и растрате около 800 тысяч рублей, полученных в качестве оплаты за медицинские услуги от более чем 1 600 граждан, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном получении выплат стимулирующего и премиального характера на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.