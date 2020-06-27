С 1 июля в Новосибирской области тарифы на ЖКХ вырастут почти на 6%

С 1 июля в России подорожают тарифы на жилищно-коммунальные услуги. B 2020 году тарифы вырастут, в зависимости от региона, от 2,4% до 6,5%.

Для всех муниципалитетов Новосибирской области среднее повышение тарифов составит 4,9%. Именно такую планку установило федеральное правительство для региона.

Для жителей Новосибирска решено повысить на 6% тарифы на отопление, горячую воду и водоотведение. Газоснабжение подорожает на 5%. Холодная вода подорожает на 4,9%, электроснабжение — на 4,5%.

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