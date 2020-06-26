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Выборы 2020

В центре Новосибирска сойдутся в схватке идеологи оппозиции

В борьбе за мандат депутата горсовета в Центральном районе поборются главный соперник Локтя по мэрским выборам и секретарь обкома КПРФ.
  • 26/06/2020, 23:35
Автор: Евгения Серёгина
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«Это будет испытание и для Сулейманова, и для КПРФ».

Оппозиционная коалиция «Новосибирск 2020» представила список своих кандидатов с их распределением по округам. Наиболее примечательным выглядит расклад по округу №49 в центре Новосибирска, который намерен представить координатор штаба Навального в Новосибирске, экс-кандидат в мэры Сергей Бойко, занявший второе место на выборах в 2019 году, набрав 18,5% голосов. Основным же соперником кандидата от коалиции, вероятнее всего, станет секретарь Новосибирского обкома КПРФ, вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов, представляющий данную территорию в горсовете на протяжении пяти созывов. Окончательное решение по кандидатам от партии должна принять конференция областного отделения КПРФ. «Единая Россия», судя по результатам праймериз, серьезно включаться в борьбу на этом округе не намерена, поскольку в качестве кандидата рассматривает малоизвестную общественности помощницу одного из депутатов горсовета Анну Водопьянову.

 Я уже несколько лет работаю на этой территории, у меня здесь много друзей, знакомых,  говорит Сергей Бойко в комментарии Infopro54.  Да, Сулейманов  серьезный соперник, руководитель реготделения КПРФ и правая рука мэра Анатолия Локтя. И для меня, как одного из наиболее опытных кандидатов от коалиции, было бы странно выбрать себе какого-то простого соперника, простой округ. Будет серьезная борьба, я это понимаю. Но избиратели осознали, что у нас есть пакт «Единой России» и КПРФ. Избиратели настроены на изменения. Учитывая, что я вел и продолжаю вести кампанию против мэра Локтя, его правая рука в горсовете Ренат Сулейманов  достойный для меня соперник.

В ожидании «разбора полетов»

В ожидании «разбора полетов»

Получить комментарий Сулейманова на момент подготовки публикации не удалось.

 Оба  достойные оппоненты,  говорит политолог Владимир Леонтьев. — Сулейманову есть, что представить, что он сделал на округе, на котором давно работает. Но, думаю, и Бойко не просто так выбрал округ. Наверняка там есть какие-то просчеты, вопросы, и Бойко есть, что сказать. Это будет испытание и для самого Сулейманова как депутата — насколько он отстоит свою силу, и для КПРФ. Везде можно негатив найти  где-то дороги неидеальные, где-то памятник не покрашен. Сейчас главное — чей штаб оперативнее сработает и кто сможет привести своего избирателя непосредственно на выборы.

При этом собеседник редакции отмечает, что уязвимые места есть у каждого из кандидатов.

 У депутатов есть невыполненные обещания, потому что 100% наказов, которые депутат набирает перед голосованием, выполнить невозможно по объективным и субъективным причинам, поэтому депутату надо остерегаться невыполненных обещаний,  говорит Леонтьев относительно Сулейманова.  Думаю, коалиция на этом и будет работать. Она наверняка сделала опрос, и будет забивать голы. Сулейманову предстоит выйти в поля, несмотря на страх у людей перед пандемией, и провести аудит, потому что выборы в сентябре  начнется сбор урожая, это должно учитываться. И, наконец, ему стоит опасаться нападок не только лично на него как депутата, но и на КПРФ как на оппозицию.

Второй день в штабах и квартирах сторонников Навального проходят обыски

По мнению политолога, работу в полях предстоит максимально активизировать и Сергею Бойко.

 Если он будет работать только квадрокоптером, этого будет мало. Ему нужно идти и выступать, это он умеет,  рассуждает эксперт.  Но насколько он сможет охватить аудиторию в летний период — это вопрос. Ему также нужно идти в массы, потому что иначе результата не будет. Если он сможет донести свою позицию до массового избирателя, то избиратель будет взвешивать  за новые позиции проголосовать или поддержать депутата, который его устраивает.

Оппозиционеры-несистемщики создают противовластную коалицию

Что касается кандидатов, представленных коалицией на других округах, по словам политолога им еще предстоит продемонстрировать свои возможности и способности привлечь к себе избирателя.

 Важен не конкретный Сидоров или Петров, а что он и его команда могут предложить Новосибирску,  говорит политолог.  Если они смогут Новосибирску предложить те идеи, которые понравятся, не важно, на каком округе, это сработает. У них есть анализ выборов мэра. Но пока вижу нападки: типа, пандемия  это плохо, давайте на Травникова в суд подадим. Это не очень серьезно. Насколько они серьезные позиции смогут выдвинуть, насколько это зерно ляжет в новосибирскую землю, предстоит посмотреть. Возможности критиковать вдоль и поперек у них есть. Главное, насколько они мобилизуют и насколько смогут технически довести избирателя до участков с учетом сложившейся обстановки, насколько хватит финансовых средств, сил.

Интрига может произойти и в Первомайском районе на округе №43, где от коалиции на выборах намерен участвовать экс-председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска, управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков. По информации редакции, здесь, помимо кандидата коалиции, может продолжиться противостояние «Единой России» в лице председателя комиссии горсовета, коммерческого директора ООО «Джокер» Дмитрия Дамаева и КПРФ, от которой пойдет один из представителей фонда «Социальная опора», позиционирующих себя как члены «команды Локтя». Стоит отметить, что противостояние одного из членов «команды Локтя» — сотрудника районной администрации Алексея Михайлова, как сообщали местные СМИ, вылилось в «рукопашный бой». Примечательно, что произошло это незадолго до церемонии вступления в должность главы города, на которой мэр и председатель горсовета Дмитрий Асанцев заявляли о необходимости продолжения взаимного конструктивного сотрудничества. Однако, по мнению Сергея Дьячкова, противостояния этих сторон вряд ли стоит ожидать.

 Полагаю, что в сделке правящих в городе партий этот округ отдан господину Дамаеву, то есть он и станет моим основным соперником,  сообщает Дьячков в комментарии Infopro54.  Не будет лишним заметить, что в дни тарифной войны 2016-2017 годов именно господин Дамаев систематически размещал «ВКонтакте» разного рода комментарии о нашей неправоте (не буду их цитировать). Вот и посмотрим, кого поддержат люди. Я миролюбивый человек, с которым при всем этом лучше не ссориться. Надеюсь, кампании на округе пройдут без инцидентов. Вряд ли кандидату экономических наук Дамаеву нужно портить свою репутацию. Повторю, надеюсь на честную борьбу.

По информации «Коалиции 2020», помимо упомянутых Сергея Бойко и Сергея Дьячкова, в выборах депутатов горсовета намерены поучаствовать организатор лекций по политологии и экономике Вячеслав Анорин (округ №1, Дзержинский район), работник мусороперерабатывающей отрасли Андрей Бурык (№3, Дзержинский), студент РАНХиГС Владимир Мошкович (№4, Дзержинский), руководитель правозащитной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов (№6, Железнодорожный), журналист Петр Маняхин (№7, Железнодорожный, Заельцовский), волонтер благотворительных фондов Александра Попова (№8, Заельцовский), журналист Алексей Мазур (№9, Заельцовский), видеоблогер Денис Новичков (№13, Калининский), урбанист Вячеслав Удинцев или юрист в сфере недвижимости и ЖКХ Александр Давыдов (№14, Калининский), руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов (№20, Кировский), основатель экологической организации «Белая сирень» Игорь Гавриленко (№26, Ленинский), координатор движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Семен Гунькин (№24, Кировский), технический директор геологической компании Антон Картавин (№25, Ленинский), руководитель компании по производству оптики Алексей Иванов (№27), рок-музыкант Вадим Денисов (№29, Кировский), координатор движения «Спасаем болота Кучино» Анастасия Сергеева (№32, Ленинский), работник транспортной сферы Илья Пуховский (№33, Ленинский), зоозащитница Милена Варивода (№34, Ленинский), студент РАНХиГС Вячеслав Якименко (№35, Первомайский) экс-глава красноярского штаба Навального Даниил Маркелов (№36, Октябрьский), активист штаба Навального Кирилл Левченко (№37, Октябрьский), журналист Александр Могилин (№38, Октябрьский), адвокат Николай Украинцев (№39, Октябрьский) телеведущая Мария Лондон (№40, Октябрьский), экс-глава ТОС «Твардовский» Алексей Немцев (№44, Первомайский) экс-руководитель реготделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина (№46, Советский), глава реготеделения Либертарианской партии Михаил Шароглазов (Советский).

Выборы депутатов горсовета Новосибирска 7 созыва состоятся в единый день голосования 13 сентября

 

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