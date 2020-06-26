С 1 июля вступят в силу нововведения для водителей

Порядок медицинского освидетельствования для получения прав изменится для россиян с 1 июля 2020 года. Водителям, у которых нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, придется сдать дополнительный анализ на хронический алкоголизм.

Напомним, попытка введения прошлой осенью дополнительных анализов для получения медицинской справки водителями вызвала ажиотаж среди автолюбителей. Тогда реализацию спорной инициативы Минздрава отложили до 1 июля 2020 года.

Также со следующего месяца вступит в силу запрет на ввоз в Россию праворульных транспортных средств категорий М2 и М3. К ним относятся самосвалы, экскаваторы, грузовики с манипуляторами, тягачи и пассажирские автобусы. Что касается легковых автомобилей, то усложняется процедура их растаможки: пошлины будут зависеть от возраста и экологического класса праворульного автомобиля. Также владельцу будет необходимо получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности.

Кроме того, с 1 июля заработают новые правила легализации изменений в штатную конструкцию автомобиля. Переводя машину на газ или ставя на нее фаркоп (либо лебедку, дополнительный багажник и пр.), водителю нужно будет предоставить ее на проверку в специальную лабораторию. Возможность дистанционного прохождения этой процедуры планируется упразднить.

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