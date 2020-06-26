В проекте «Человек против системы» зарегистрировались более 200 участников

26 июня — последний день регистрации участников в проекте «Человек против системы», намеренных баллотироваться в депутаты городского Совета депутатов Новосибирска и законодательного собрания региона, напоминает пресс-служба партии «Справедливая Россия». На данный момент регистрацию в проекте «Человек против системы» на сайте справедливыйчеловек.рф прошли 210 жителей Новосибирской области. Опубликованы анкеты 81 участника. Все они полностью или частично справились с предложенными заданиями – записали ролики о проблемах территории и рассказали о себе. Среди участников – гражданские активисты, юристы, предприниматели, люди, которые трудятся на частных и государственных предприятиях. Практически у каждого есть опыт общественной работы или противостояния системе.

— Примечательно, что проект «Человек против системы» позволил простым людям с активной жизненной позицией, но без политического опыта, заявить о себе, быть услышанными. Участники проекта рассказывают о проблемах своей территории, снимают короткие ролики. Вся информация размещается на сайте, а также в соцсетях проекта. У финалистов есть возможность стать кандидатами в депутаты. А значит, что «Человек против системы» это еще и социальный лифт в действии. Это возможность простым людям попасть в политику без бюрократических проволочек, — рассказал один из участников проекта, депутат законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксененко.

Фамилии финалистов проекта будут объявлены на партийной конференции «Справедливой России», на которой состоится выдвижение кандидатов в депутаты. Отметим, что партия планирует выдвигать кандидатов на всех округах в Новосибирской области.

Для тех, кто планирует вести общественную деятельность при поддержке проекта, прием заявок продлен до конца августа. Сейчас стартует голосование за зарегистрированных участников проекта. Отдать свой голос за понравившегося участника можно на его личной странице. После 26 июня на сайт проекта также можно сообщать информацию о проблемах региона. В дальнейшем предложения по их решению войдет в предвыборную программу партии «Справедливая Россия».

Напомним, проект, совместивший кадровый конкурс для будущих кандидатов со сбором проблем жителей «Человек против системы» стартовал в Новосибирске в конце мая. Его представили лидер партии «Справедливая Россия» в Новосибирской области Анатолий Кубанов и депутат заксобрания региона Александр Аксененко. В начале июня участникам проекта стал Александр Тепляков , генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», который, как ожидается, наряду с Кубановым и Аксененко войдет в региональный список партии на выборах в заксобрание.

Фото предоставлено пресс-службой реготделения «Справедливой России»