С 1 июня МВД введет новый штраф для водителей за несезонную резину

С 1 июня 2021 года инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за несезонную резину. Такое право они получат в случае вступления в силу расширенного перечня условий и неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортных средств в России. Его уже подготовило МВД.

Новые правила закрепляют список условий, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. Помимо прочего в него войдёт и несоответствие резины текущему сезону. Теперь водителя могут оштрафовать как зимой, если он своевременно не «переобулся» в «шиповку» или «липучку», так и летом, если по какой-то причине он продолжает ездить на зимних шинах.

Выезжать на автомобиле на проезжую часть будет запрещено, если имеются признаки повреждения ремней безопасности, неисправна система навигации, предусмотренная производителем, или если установлена резина, не соответствующая сезону, либо разные типы шин на отдельных осях. Во всех случаях штраф, в соответствии со статьёй 12.5 КоАП, будет составлять 500 рублей.

Запрет на шипованные шины летом и на летние шины зимой

В случае с шинами, например, будет прописано, что водителям нельзя ездить на шипованной резине летом (июнь, июль, август) и на летней – зимой (декабрь, январь, февраль). При этом регионы смогут самостоятельно определять летний и зимний периоды в соответствии со своими погодными и климатическими условиями.

Правила Таможенного союза

Движение на шипованной резине летом давно запрещено Техническим регламентом Таможенного союза. В нём указано, что передвижение на шинах с шипами запрещено в июне, июле и августе. Также документ запрещает выезжать на дорогу на летних шинах в зимние месяцы. При этом зимой можно ездить как на шипованной резине, так и на нешипованной, главное, чтобы она классифицировалась как зимняя.