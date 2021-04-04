Индустрия развлечений в Новосибирске ищет кадры

Сфера развлечений и искусства после отмены карантинных ограничений активно восстанавливается. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года, в этой группе профессий в целом по России в первом квартале на 43% чаще стали искать сотрудников, а в Новосибирске — на 58%, выяснили аналитики сервиса Авито Работа

Медианная зарплата в этой сфере в регионе составляет 30 тыс рублей, что на 16% больше, чем годом ранее.

Напомним, индустрия развлечений в Новосибирской области стала главной жертвой локдауна. Детские центры выпустили из карантина только с первого февраля. Они находились в самоизоляции с марта 2020 года. С 22 февраля были сняты ограничения по заполняемости залов, спортивных сооружений, театров и других объектов культуры исходя из 100% заполняемости залов.

В феврале о росте количества вакансий заявляли представители общепита, при этом игроки рынка отмечали, что в их сфере сегодня практически нет безработицы.