Индустрия развлечений в Новосибирске ищет кадры

Сфера развлечений и искусства после отмены карантинных ограничений активно восстанавливается. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года, в этой группе профессий в целом по России в первом квартале на 43% чаще стали искать сотрудников, а в Новосибирске — на 58%, выяснили аналитики сервиса Авито Работа
Медианная зарплата в этой сфере в регионе составляет 30 тыс рублей, что на 16% больше, чем годом ранее.
Напомним, индустрия развлечений в Новосибирской области стала главной жертвой локдауна. Детские центры выпустили из карантина только с первого февраля. Они находились в самоизоляции с марта 2020 года. С 22 февраля были сняты ограничения по заполняемости залов, спортивных сооружений, театров и других объектов культуры исходя из 100% заполняемости залов.
В феврале о росте количества вакансий заявляли представители общепита, при этом игроки рынка отмечали, что в их сфере сегодня практически нет безработицы.
— Сотрудники уже не верят, что нас снова не закроют из-за ковида, из-за птичьего гриппа и т.д. В результате в общепите сформировались некие риски, в том числе гарантированной работы, поэтому люди не спешат вновь связывать свою жизнь с HoReCa. Именно по этой причине, на мой взгляд, безработицы в нашей отрасли вообще нет, — заявляла представитель Федерации рестораторов и отельеров Сибири совладелец группы компаний «Сибирские блины», кулинарного ателье «Креп де кофе», ресторана Puppen Haus в Новосибирске Анжелика Бурковская.
Фото pixabay.com — Free-Photos
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