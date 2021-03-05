С 1 марта изменился порядок начисления детского пособия

С 1 марта прекращает действие беззаявительный порядок автоматического продления мер поддержки, принятый на время пандемии. Правила предоставления и условия выплат не меняются, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— В период пандемии действовал упрощенный порядок назначения детских пособий. Эта процедура помогла минимизировать количество обращений граждан в органы социальной защиты. С 1 марта для продления выплаты по окончанию выплатного периода жителям Новосибирской области вновь необходимо обращаться с пакетом документов в центры социальной поддержки населения по месту жительства или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), — рассказал министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.
Он уточнил, что изменения касаются следующих мер социальной поддержки:
Подробная информация размещена на сайте регионального министерства труда и социального развития.
Фото: pixabay.com, автор- Victoria_Borodinova
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