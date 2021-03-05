Новосибирская область получит 40 млн рублей на поддержку НКО

Новосибирская область на реализацию проектов по поддержке некоммерческих неправительственных организаций получит 40 млн рублей. Соответствующее решение принято Координационным комитетом Фонда президентских грантов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что основным условием выделения средств является организация региональными властями поддержки некоммерческих организаций на основе лучших практик и рекомендаций фонда.

— На условиях софинансирования на развитие НКО Новосибирская область получит 40 млн рублей. Полученные средства гранта будут направлены на поддержку социально ориентированных НКО, ставших победителями регионального конкурса, — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве региональной политики Новосибирской области, в настоящее время идет работа по подготовке и подаче необходимых документов для получения гранта.