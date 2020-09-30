С 1 октября бюджетникам повысят оклады

С 1 октября у сотрудников бюджетных организаций повышается оплата труда в 1,03 раза (или на 3 процента). Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ от 04.09.2020 N 2250-р.

Вырастут оклады у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также индексация коснется работников федеральных государственных органов и гражданских служащих воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Больше станут получать и военнослужащие, а также сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, СВР, ФСО, Росгвардии, СК и Генпрокуратуры. Об этом говорится в постановлении Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 939.

Прибавка коснется и дипломатических работников МИДа, диппредставительств и консульских учреждений, территориальных органов-представительств МИДа на территории России. Это прописано в указе президента Российской Федерации от 13.07.2020 № 455.

Фото: pixabay.com, автор- blickpixel