Установка инженеров НГТУ НЭТИ повысит точность исследований в космосе

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали научное оборудование для исследования верхних слоев атмосферы и околоземного космического пространства, сообщили в пресс-службе университета. Установка является первой в России универсальной высокоточной поворотной платформой с цифровой системой управления, которая подходит для размещения различного научно-исследовательского оборудования – телескопов, направленных антенн, лазерных сканеров (лидаров). Разработанная система позволяет не только дистанционно управлять оборудованием, но и увеличить массу полезной нагрузки за счет облегчения самого комплекса.

Заказчик проекта – Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно–исследовательский институт экспериментальной физики. По словам инженеров, основными достоинствами установки являются технологическая простота и компактность за счет использования машины с постоянными магнитами и стандартного инвертора. Высокую точность позиционирования ротора обеспечивает специальный интеллектуальный алгоритм.

Помимо изучения верхних слоев атмосферы и околоземного космического пространства оборудование может найти применение в высокоточном станкостроении тяжелой промышленности, в том числе на роботизированных заводах. По словам ученых, установка универсальна с точки зрения сферы применения. Так, в промышленном производстве она позволит перемещать тяжелые детали и заготовки для точной обработки изделий или, например, может использоваться в экспериментальных системах лазерной связи и беспроводной передачи энергии.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ