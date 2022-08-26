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С 1 сентября изменятся правила техосмотра

  • 26/08/2022, 16:37
Автор:
техосмотр
Обязательных пунктов, на которые будут обращать внимание операторы, станет меньше: вместо 82 их останется 55.

Новые правила проведения техосмотра заработают с 1 сентября. Вместо 82 пунктов для контроля останется 55: аптечки, огнетушители и шумность моторов проверять не будут, пишет издание Autonews.

Не станут обращать внимание на «каплепадение масел и рабочих жидкостей» из двигателей, коробок передач, кондиционера и аккумулятора, исключение составляет подтекание тормозной жидкости. Выпал из зоны внимания проверяющих также уровень шума выхлопной системы: шум — это нарушение не по линии безопасности. Кроме того, не будут проверять: работу штатного противоугонного устройства, вместо остаточной глубины рисунка протектора будут измерять его высоту, подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло. Однако исправность дворников проверять будут по-прежнему.

— Стеклоомыватели и стеклоочистители должны быть работоспособны. Не допускается демонтаж предусмотренных изготовителем, — говорится в документе.

Новые правила сократили дублирующие пункты и сложные процедуры. При этом основные показатели, например, трещины на лобовом, работу дворников, обзорность в салоне, продолжат проверять.

В ближайшее время изменений в ценах на техосмотр не запланировано. В каждом регионе действует свой тариф — в среднем это 500–1 000 рублей.

Напомним, техосмотр обязателен:

— для легковых авто при перерегистрации на нового владельца, если автомобиль старше четырех лет;

— при тюнинге транспортного средства;

— при замене основных запчастей и агрегатов;

— при выезде в страны Евросоюза.

Фото: pixabay.com — RyanMcGuire 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Техосмотр законодательство авто


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