Сбербанк рассказал застройщикам о работе в новых экономических реалиях

На мероприятии обсудили новые экономические тренды, предлагаемые кредитные и финансовые продукты и решения.

Спикеры Сбербанка ответили на вопросы застройщиков и рассказали об основных трендах в макроэкономике и тенденциях в финансировании строительства. Эксперты банка остановились на теме ипотеки как драйвера роста продаж.

Светлана Назарова, управляющий директор управления финансирования недвижимости Сбербанка:

«Сейчас мы наблюдаем восстановление рынка после весенней неопределенности, а количество заявок сопоставимо с прошлым годом. Этому способствовало утверждение мер господдержки, которые повышают инвестиционную привлекательность отрасли и дадут возможность сохранить объемы строительства на нынешнем уровне, около 95 млн кв. м в год. Сбер финансирует 55% проектов по площади строительства в России, десятая часть из них приходится на территориях Сибирского банка. За 7 месяцев 2022 года Сибирский банк заключил 92 сделки по финансированию девелоперских проектов, что на 1/3 больше, чем в прошлом году. Кроме того, Сбер продолжает оставаться ключевым партнером застройщиков в программах с господдержкой. Только на территории Сибирского банка субсидируется 127 проектов площадью 2,4 млн кв. м».

Сегодня Сбер предлагает для застройщиков широкий ассортимент продуктов — от финансовых и кредитных решений до аналитических сервисов программного обеспечения для автоматизации проектов управления. Ознакомиться с полным перечнем предложений можно на официальном сайте Сбера официальном сайте Сбера