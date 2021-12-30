С 1 января россияне смогут оформить новый налоговый вычет за занятие спортом

Речь идет о социальном налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги, который можно получить с 1 января 2022 года. Получение «спортивного вычета» поможет сэкономить до 15,6 тысяч рублей в год, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров.

— Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей, — пояснил он.

Получить вычет может любой совершеннолетний гражданин, который платит НДФЛ, либо родители за своего ребенка. Понадобится предъявить документы, подтверждающие оплату расходов на спорт, банковские реквизиты и копию свидетельства о рождении, если речь идет о несовершеннолетнем. При этом основным видом деятельности организации, оказывающей спортивные услуги, должны быть физкультура и спорт.

Если вы задумались о получении вычета, стоит приобрести абонемент для занятий спортом после Нового года, советует Захаров.