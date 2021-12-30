Зарегистрировать рождение ребенка и оформить развод теперь разрешается в любом ЗАГС России

В России с четверга можно зарегистрировать рождение ребенка, оформить развод или усыновление, а также другие акты гражданского состояния в ЗАГС в любом регионе на усмотрение заявителя, сообщает РИА Новости.

Основные изменения ранее были внесены в федеральный закон №143 «Об актах гражданского состояния». Теперь законом устанавливается, что государственная регистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя.

Ранее рождение ребенка можно было зарегистрировать в ЗАГС только по месту собственно рождения или по месту жительства родителей, а расторжение брака — по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, усыновление — по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. В любом ЗАГС разрешалось регистрировать только брак.

Помимо этого, теперь Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти.

При этом регионам получили полномочия «по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке».

Закон вместе с тем предполагает создание федеральных реестров медицинских документов о рождении и смерти. Порядки ведения этих реестров, включая порядки доступа к сведениям, содержащимся в них, порядки и сроки представления сведений в эти реестры устанавливаются правительством России.