С 15 марта возобновляется программа туристического кешбэка

Новый этап продаж туров по России с кешбэком продлится до 1 мая 2022 года.

Отправиться в поездку можно с 15 марта по 1 июля включительно, в круиз – с начала навигации до 1 июля.

Основные условия программы прежние: туристу на карту вернётся 20% от стоимости тура или проживания, в максимуме – 20 тысяч рублей. Оплатить поездку нужно онлайн картой МИР, с одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать по программе туристического кешбэка можно в любой регион России. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от 2 ночей.

Запущенная Ростуризмом в 2020 году программа туристического кешбэка стала беспрецедентной мерой поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой эффективной в отрасли, и, по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма.