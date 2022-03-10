Депозиты — в юанях, кредиты — с дифференцированной ставкой, кобренд — с платежной системой Китая

Курс на Китай

Сразу несколько кредитных организаций в последние дни заявили о том, что запускают вклады в юанях. Например, ВТБ предложил вклад с максимальной ставкой 8% годовых. При дистанционном открытии сумма вклада начинается от 100 юаней, в отделениях — от 500 юаней. Срок размещения средств под высокую ставку составляет от 3 до 6 месяцев.

— Вклад в юанях станет максимально выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель, — сообщает пресс-служба кредитной организации.

В ближайшее время запуск текущих и накопительных счетов в китайской валюте анонсировал и банк «ДОМ.РФ». Сейчас они доступны для клиентов Private Banking.

— Мы планируем открыть для использования более 10 новых валют. Кроме китайских юаней, это армянские драмы, бразильский реал, дирхамы ОАЭ, казахстанский тенге и другие валюты. Это упростит организацию отдыха за границей и покупку товаров и услуг у иностранных поставщиков, — цитирует пресс-служба директора розничных продуктов банка «ДОМ.РФ» Евгения Шитикова.

Кроме того, банки начали продвигать карточные продукты, миксованные с китайскими. В частности, Россельхозбанк напомнил, что у него с 2017 года можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay. Кредитная организация работает с китайской платежной системой UnionPay International и является лидером рынка РФ по выпуску таких карт. Также банк выпускает дебетовую карту UnionPay с кешбэком.

— Сейчас в ситуации неопределенности и банкам, и потребителям действительно нужны гибкие финансовые продукты, которые позволяют лучше адаптироваться к текущей ситуации. В этом плане безусловно будет расти эмиссия карт «незабаненых» платежных систем, таких как Unionpay, — комментирует операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» (fastriver.ru) Ксения Артемьева. — Будут улучшаться условия по депозитам рублевым и валютным, даже краткосрочным, чтобы уменьшить отток вкладчиков из банков и компенсировать потери сбережений из-за разгона инфляции.

Доцент НГУЭУ, к.э.н. Татьяна Гениберг считает, что актуализация Россельхозбанком кобейджинговой карты «Мир»-UnionPay становится очень интересным и полезным продуктом.

— Скорее всего, наши внешнеэкономические отношения с Китаем получат новый виток развития, значительно расширив свои горизонты. И расширение бизнеса неминуемо потянет за собой необходимость использования рабочей бесперебойной платежной системы. Такая карта также будет востребована туристами, количество которых в сторону восточных стран летом значительно возрастет, — поясняет она.

Входят в положение

Судя по сообщениям банков, они готовятся «войти в положение» заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. В частности, Сбербанк сделал массовую рассылку с предложением кредитных карт, где ставка диверсифицирована по сфере применения. Грейс-период по карте составляет 120 дней. Если заемщик не успевает вернуть средства за этот срок, то по категории услуг «Здоровье» ему насчитывается ставка 9,8% годовых, по всем другим операциям — 27,8%.

— Безусловно, со снижением покупательской способности будет расти популярность кредитных продуктов, в том числе с динамической ставкой, так как ЦБ в будущем может пойти на дальнейшее ужесточение ДКП. Однако в условиях волатильности доходов в кредитование нужно входить очень и очень аккуратно, — предупреждает Ксения Артемьева.

— Предложение Сбербанка в форме кредитной карты с дифференцированной ставкой 9,8% на категорию «Здоровье» и 27,8% на другие цели сроком на 120 дней является целесообразным. Но если честно, я бы в этом предложении воспользовалась картой только в направлении улучшения здоровья, где ставка 9,8%. В сегодняшней ситуации она является приемлемой, — говорит эксперт. — Я бы даже отметила гуманный подход Сбербанка в таком продукте. Но вот ставка 27,8% мне кажется излишне завышенной, и стоит сильно подумать перед тем, как решиться на такой шаг.

Татьяна Гениберг также считает, что сегодня стоит ожидать появления на рынке не только новых актуальных депозитных, но и кредитных продуктов от банков.

ВТБ анонсировал перезапуск кредитных каникул для своих клиентов. С 9 марта банк начал прием заявлений розничных заемщиков в рамках 106-ФЗ. Напомним, воспользоваться этой программой могут заемщики, чей доход за месяц до обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30%. Отсрочка платежей возможна на срок до 6 месяцев, уточняет пресс-служба банка. Срок действия программы — до 30 сентября 2022 года. Если клиент не попадает под действие этого закона, то банк готов реструктурировать его заем по собственным программам. Они были разработаны в период первой волны пандемии коронавируса.

— Эти программы стали эффективным инструментом восстановления финансового положения заемщиков, позволив им не допустить просроченной задолженности и уже через полгода полностью вернуться в график платежей по кредитам, — констатируют в кредитной организации.

Ипотечным заемщикам также предлагают воспользоваться программой ипотечных кредитных каникул, которые доступны в рамках № 353-ФЗ.

Банки отреагировали и на отключение карт российских клиентов на внешнем рынке, объявленное платежными системами Visa и Mastercard. К примеру, банк «Хоум Кредит» сделал действие карт этих систем бессрочным.

— Это касается всех карт банка (кредитных, дебетовых, карт рассрочки), срок действия которых истекает в марте 2022 года и далее. Клиенты смогут продолжать пользоваться ими даже по истечению срока: снимать наличные, оплачивать покупки в оффлайн и интернет-магазинах, делать переводы и проч. Карты будут действовать только на территории России при оплате в российских магазинах. При оплате в интернете можно вводить срок действия, указанный на карте. Картами можно будет пользоваться до физического износа пластика, — уточняется в сообщении.

Татьяна Гениберг прогнозирует, что в ближайшем будущем экономика и бизнес перестроятся к новым реалиям: деловые отношения больше будут выстраиваться с Китаем, Индией, Бразилией, Аргентиной, Саудовской Аравией, Египтом, Турцией. Хотя такое взаимодействием притормозит РФ в плане технологического развития.