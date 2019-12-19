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С 2020 года начнут действовать новые правила провода валюты через границу

С февраля при провозе через границу свыше 100 тысяч долларов США физическим лицам необходимо подтверждать их происхождение.
  • 19/12/2019, 11:45
С 2020 года начнут действовать новые правила провода валюты через границу

С 4 февраля 2020 года вступает в силу решение Евразийской экономической комиссии от 06.08.2019 № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

— Документ предусматривает представление физическими лицами одновременно с пассажирской таможенной декларацией документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей 100 тыс. долларов США одним лицом, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации (например, документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита и др., документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение).

В пресс-службе уточнили, что в случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

— При этом, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, обязательному таможенному декларированию подлежат денежные средства или дорожные чеки, общая сумма которых при единовременном ввозе или вывозе превышает 10 тыс. долларов США, — констатировали в СТУ.

Фото: pixabay.com, автор- pasja1000

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