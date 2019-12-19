В уходящем году ситуация в экономике регионов округа оставалась достаточно стабильной

— В уходящем году достаточно стабильной оставалась ситуация в экономике. Это позволило увеличить на 61 миллиард объём собственных доходов консолидированных бюджетов регионов, — цитирует полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло пресс-служба Сибирского ОИЦ.

По его словам, в 9 субъектах Федерации сокращён размер совокупного государственного и муниципального долга. В целом по округу почти на 42 миллиарда рублей. Коммерческие кредиты остались только у Республики Хакасия, Омской и Томской областей. Всё это позволяет сосредоточить финансовые ресурсы на задачах развития и на национальных проектах.

Отмечается, что по результатам 10 месяцев объёмы выпуска промышленной продукции увеличились в 7 из 10 регионов округа, хотя, в отличие от предыдущих лет, окружные темпы роста ниже, чем по стране. Это вызвано весьма сдержанным ростом добычи полезных ископаемых, а также плановым снижением гособоронзаказа. При этом в 7 регионах округа оборонно-промышленный комплекс имеет существенную долю в структуре экономики.

— Наша с вами задача − помочь предприятиям в реализации проектов замещения гражданской продукцией выбывающих объёмов государственного заказа. Это позволит сохранить рабочие места, объёмы промышленного производства, налогооблагаемую базу, — обратился к главам регионов Сергей Меняйло.

В рамках этой работы необходимы дополнительные меры по использованию региональной и муниципальной поддержки, привлечению региональных инновационных компаний к проектам ОПК. Нужно содействовать установлению более тесных связей предприятий с наукой, вузами, шире использовать возможности регионального и муниципального заказа.

По предварительным итогам 9 месяцев инвестиции в основной капитал увеличились почти на 13%. Это лучший результат среди федеральных округов (по России рост на 0,7%). По объёму инвестиций в расчёте на душу населения СФО занимает 5-е место среди федеральных округов. Из сибирских регионов лишь в Иркутской области и Красноярском крае среднедушевые инвестиции больше, чем в среднем по стране.

Полпред отметил, что в последние годы предприятия агропромышленного комплекса показывают хорошие результаты. Это позволило активно включиться в решение задачи по экспорту продукции агропромышленного комплекса. На 10 декабря целевые показатели текущего года по экспорту выполнены округом на 94% (по России 93%). Новосибирская область уже перевыполнила план на 10%.

Сергей Меняйло подчеркнул: в решение стратегических задач развития, поставленных главой государства, необходимо активно вовлекать граждан, общественные организации, институты гражданского общества.

В округе зарегистрировано более 24 тысяч некоммерческих организаций. Действует более 6 тысяч общественных объединений патриотической направленности. В последние годы созданы новые молодёжные объединения – «Российское движение школьников», Юнармия, «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» и другие. Реализуются региональные программы развития добровольчества, в 8 регионах действуют ресурсные центры по поддержке волонтёрства, которое в последние годы серьёзно развивается.

В текущем году на второй конкурс президентских грантов некоммерческими организациями направлено более тысячи общественно полезных проектов, из них 290 поддержано на общую сумму 410 миллионов рублей.

Среди текущих задач, которым необходимо уделить пристальное внимание и в будущем году, Сергей Меняйло обозначил модернизацию жилищно-коммунального комплекса, решение проблем «обманутых дольщиков», обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме этого, по мнению полпреда, важным остаётся антикоррупционная работа, обеспечение общественной безопасности, совершенствование методов защиты от стихийных бедствий и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Полномочный представитель особо отметил: в следующем году отмечается великий праздник, важный для россиян и для всего прогрессивного общества – день Победы в Великой Отечественной войне. В честь 75-летия Победы Указом Президента России следующий год объявлен Годом памяти и славы. Предстоит масштабная работа по усилению патриотического воспитания граждан, по противодействию изменению исторических фактов, развитию гражданского самосознания и прославлению подвигов защитников Отечества. Это потребует объединения усилий органов власти всех уровней, ветеранских, добровольческих, военно-патриотических объединений, детских и молодежных движений.

Фото: Сибирский ОИЦ