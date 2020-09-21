С 22 сентября в Новосибирске начнется отопительный сезон

С 22 сентября в Новосибирске начнется отопительный период 2020/2021 годов – постановление об этом сегодня подписал мэр Анатолий Локоть, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— В ближайшую неделю прогнозируется существенное понижение температуры, в связи с чем мы приняли решение начать запуск отопительной системы. На это может потребоваться некоторое время, поскольку управляющим организациям необходимо отладить подачу тепла в многоквартирных домах. В первую очередь тепло будет подаваться в детские организации с круглосуточным пребыванием детей, дошкольные образовательные учреждения, а также в учреждения здравоохранения. Затем тепло начнут давать в жилые дома, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Он напомнил, что согласно нормам, отопительный сезон начинают после того, как среднесуточная температура воздуха не превышает восьми градусов тепла в течение пяти дней.

Подача теплоносителя в системы отопления жилищного фонда и учреждений муниципальной бюджетной сферы пройдет в два этапа:

разворот городской системы теплоснабжения (заполнение внутриквартальных теплосетей, включение в работу оборудования ПНС, ЦТП и т. д.);

подача теплоносителя во внутридомовые системы отопления (подключение объектов теплопотребления).

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