«Яблоко» потребовало лишить мандата новосибирского депутата

В адрес председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Тамары Краткой направлено открытое обращение с требованием лишить Евгения Яковенко депутатского мандата и пересмотреть результаты выборов в горсовет по 35 одномандатному избирательному округу. Это требование выдвигает ПО «Тихий центр» НРО РОДП «Яблоко». Приводим его полностью:

Уважаемая Тамара Геннадьевна!

На выборах в горсовет Новосибирска по одномандатному округу №35 большинство голосов получил кандидат в депутаты Е. С. Яковенко. Известно, что на избирательном участке №1833 был организован массовый «подвоз» избирателей-курсантов, не имеющих прописки на округе и голосовавших без предъявления паспортов в нарушение законной процедуры гражданского волеизъявления. В результате произведённых манипуляций со списками избирателей, «вброшенных» бюллетеней оказалось достаточно для того, чтобы инкумбент Е. С. Яковенко получил недостающее для своей победы число голосов.

Мы считаем, что подобные случаи произвольного отношения к народному волеизъявлению будут способствовать созданию атмосферы недоверия к существующей избирательной системе и выборам в целом.

Мы требуем:

Отменить результаты голосования по выборам в Совет депутатов г. Новосибирска на избирательном участке №1833. Снять с должности председателя участковой избирательной комиссии №1833 А. А. Лаптева, председателя территориальной избирательной комиссии Октябрьского района г. Новосибирска Ж. И. Голикову. Лишить депутатского мандата Е. С. Яковенко. Устранить возможности для фальсификаций при проведении последующих избирательных кампаний в г. Новосибирске.

Председатель Первичного отделения Г. Г. Казаковцев

Фото предоставлено Георгием Казаковцевым