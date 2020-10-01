С бывшего главы Татарского района взыщут почти 33 млн рублей

Татарский межрайонный прокурор Новосибирской области предъявил в суд исковое заявление о взыскании с бывшего главы Татарского района материального ущерба на сумму более 32,9 млн рублей, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Отмечается, что основанием для направления иска послужил вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу в отношении главы муниципалитета, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

— В суде было установлено, что в 2013 году по итогам проведения аукционов между администрацией Татарского района и акционерным обществом «Корпорация «СтройСиб» заключены 5 муниципальных контрактов на строительство 37 квартир в двух многоквартирных домах. Чиновник знал, что оплата производится после принятия объекта долевого строительства в эксплуатацию, однако без оснований лично подписал реестры платежных поручений на сумму свыше 35 млн рублей, — уточнили в прокуратуре.

В прокуратуре подчеркнули, что денежные средства были перечислены в организацию, которая не исполнила обязательства и дома не построила. В результате нуждающиеся в улучшении жилищных условий дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, квартирами обеспечены не были.

— Татарский районный суд в полном объеме удовлетворил иск прокуратуры и принял решение о взыскании с бывшего главы в пользу муниципального образования причиненный преступлением ущерб на сумму свыше 32,9 млн рублей, — говорится в сообщении.

Решение суда в законную силу не вступило.

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