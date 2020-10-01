Бывшему начальнику Центра электронного декларирования Новосибирской таможни дали пять лет колонии

Собранные отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны достаточными судом для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника Новосибирского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Новосибирской таможни. Он признан виновным в получении взяток в крупном и значительном размерах, сообщили в пресс-службе Западно- Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Как установлено следствием и судом, в период 2014-2015 гг. обвиняемый получил от директора одной из коммерческих организаций г. Новосибирска, являющейся участником внешнеэкономической деятельности, взятку в сумме 420 000 рублей за осуществление общего покровительства по службе и совершение незаконных действий в пользу предпринимателя и представляемой им организации.

— За взятку обвиняемый контролировал деятельность подчиненных ему по службе лиц, осуществлявших проверку деклараций на товар участника внешнеэкономической деятельности, и лично согласовывал их выпуск, а также предоставлял его директору служебную информацию для исключения проведения таможенного контроля в полном объеме и выявления нарушений таможенного законодательства, тем самым ускоряя процедуру таможенного оформления. При этом ее передача осуществлялась по договору займа денежных средств, заемщиком по которому от имени коммерческой организации выступил ее директор, а займодавцем родственник обвиняемого, с последующим возвратом денежных средств, увеличенным на размер взятки, — говорится в сообщении.

Кроме того, в период 2016-2017 гг. обвиняемый получил от жителя г. Санкт-Петербурга, представлявшего интересы трех коммерческих организаций, осуществлявших внешнеэкономическую деятельность, взятку в сумме 138 000 рублей за предоставление служебной информации, позволявшей снижать таможенные платежи и ускорять процедуру таможенного оформления товаров.

Отмечается, что несмотря на отрицание обвиняемым своей вины в совершенных преступлениях следователям отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации удалось собрать достаточные доказательства, которые признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

— Приговором Центрального районного суда г. Новосибирска осужденному назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, штрафа в размере 500 000 рублей и права занимать должности на государственной службе в течение 4-х лет, — говорится в сообщении.

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