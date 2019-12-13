С начала года аэропорт Толмачёво обслужил более 6,2 млн пассажиров

За одиннадцать месяцев аэропорт Толмачёво обслужил 30 309 самолёто-вылетов (+12% к аналогичному периоду прошлого года), в ноябре — 2 829 (+18%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

19 ноября аэропорт Толмачёво впервые за историю авиапредприятия обслужил 6 миллионов пассажиров с начала года. Всего с начала 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 6 205 066 пассажиров (+14%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 4 521 277 (+14%), на международных — 1 683 789 (+12%).

Отмечается, что в ноябре пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 527 920 человек, увеличившись на 14,7% по сравнению с показателем 2018 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 369 831 пассажир (+12%), на международных — 158 089 (+21%).

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам одиннадцати месяцев увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 26,6%.

— Самыми динамичными направлениями ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Уфа (+202,8%), Томск (+170,8%), Улан-Удэ (+138,8%), Самара (+95,1%), Новый Уренгой (+86,4%), Челябинск (+79,2%). На международных — Наманган (+192,5%), Пхукет (+138,1%), Камрань (+81,6%), Пекин (+53,9%), Санья (+50,2%), Дубай (+50%), Нур-Султан (+43,9%), — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом самыми популярными направлениями по итогам ноября 2019 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток, Пхукет, Камрань, Утапао, Бангкок, Санья, Ош, Бишкек, Нур-Султан (Астана), Ташкент, Худжанд.

С начала 2019 года грузопоток составил 30 450 тонн (+6%), в том числе в ноябре — 3 344 тонны груза и почты (+8%).

Фото: Gensa Gensa