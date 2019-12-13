Салоны марки Chevrolet-NIVA уйдут из Новосибирска

Марка Chevrolet-NIVA прекращает свое существование. АО «АВТОВАЗ» выкупила у General Motors 50% акций тольяттинского СП GM-AVTOVAZ. В переходный период предприятие продолжит выпуск и продажу автомобилей NIVA под маркой Chevrolet, но в дальнейшем автомобиль получит шильдик LADA.

Совместное предприятие теперь станет на все 100% аффилированной компанией Группы АВТОВАЗ. Стороны не раскрывают финансовые подробности сделки. Об этом сообщает пресс-служба АО «АВТОВАЗ». В рамках подписанных соглашений завод, принадлежавший совместному предприятию, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей NIVA под маркой Chevrolet. Затем автомобиль станет одной из моделей ассортимента марки LADA.

Пресс-служба автоконцерна заверяет, что «никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется». Контракты с поставщиками и дилерскими центрами NIVA остаются неизменными в течение переходного периода. Также в перспективе компания GM-АВТОВАЗ будет переименована.

— Я благодарен нашим партнерам из General Motors за более чем 18-летнее плодотворное сотрудничество, — цитирует пресс-служба Ива Каракатзаниса, президента и генерального директора АО «АВТОВАЗ». — В рамках соглашения АВТОВАЗ получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей. Предложение NIVA органично дополнит легендарный 4×4 и поддержит дальнейшее развитие АВТОВАЗа. Исторически производственные процессы СП глубоко связаны с основной площадкой АВТОВАЗа в Тольятти, что является отличной отправной точкой для дальнейшего развития с целью повышения уровня удовлетворенности покупателей нашей знаменитой NIVA. Я тепло приветствую всех работников GM-АВТОВАЗа, которые теперь становятся частью Группы АВТОВАЗ.

Напомним, что в прошлом году автомобиль Chevrolet-NIVA входил в ТОП-10 продаж новых машин в Новосибирской области. Официальным дилерами Chevrolet-NIVA в Новосибирске являются компании ООО «Азия Авто», ООО «Сибтрансавто», ООО «Авто-1» и ООО «НСК-Авто».

Сейчас разные источники сообщают о падении продаж Chevrolet-NIVA. По итогам октября 2019 года продажи Chevrolet Niva в России составили 1920 автомобилей (минус 30% к аналогичному периоду прошлого года). А по данным «Ассоциации Европейского бизнеса», за десять месяцев 2019 года GM-АВТОВАЗ реализовал 17436 внедорожников Chevrolet-NIVA (падение продаж на 25%).

В сентябре СП GM-АвтоВАЗ приступило к производству внедорожников Chevrolet-NIVA в новой бюджетной комплектации SL («Суперлайт»), стоимость которой составляет от 523,8 тысячи рублей. В этой комплектации автомобиль лишился электростеклоподъемников передних дверей, центрального замка, обогрева зоны ног задних пассажиров и USB-розетки. В самой бюджетной версии покупатели получат автомобиль с изотермическими стеклами, корректором наклона фар, салонным фильтром, задними складываемыми сиденьями, регулируемой по высоте рулевой колонкой, ABS, подушкой безопасности водителя и системой Isofix.

Фото chevrolet-niva.ru