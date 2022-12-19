С начала года цены на квартиры в Новосибирске выросли на 11%

Аналитики агентства недвижимости «Жилфонд» провели анализ рынка недвижимости в Новосибирске и выяснили, что, средняя стоимость готовых квартир в текущем году повысилась на 11,3 %. Этот показатель превышает уровень роста цен на жильё в 2019 (8,9 %) и 2020 годах (8,5 %), при этом он ниже, чем в 2021 году (22,4 %).

В сегменте однокомнатных квартир в 2022 году средняя цена увеличилась на 11,9 %, стоимость двухкомнатных выросла на 7,7 %, а 3-комнатные подорожали на 15,9 %.

Отмечается, что с декабря 2018 года недвижимость в сибирском мегаполисе подорожала в среднем на 66 %, а все остальные товары и услуги в стране – на 30 %.

В 2022 году рынок был изменчивым: с июля по октябрь наблюдалось падение цен, а в ноябре зафиксирован рост.

— В этом году цена сделок, проведённых агентами, которые работают под брендом «Жилфонда» в Новосибирске, увеличились, несмотря на все происходящие глобальные события, — отмечает Руслана Генералова, брокер агентства недвижимости «Жилфонд». — По нашему мнению, в 2023 году цены на недвижимость будут очень сильно зависеть от внешних факторов. В случае отсутствия внешних шоков, стоимость недвижимости стабилизируется или будет немного расти — в районе 5–8 % в год.

Напомним, что в первый месяц осени в регионе были сданы 12 объектов от 7 застройщиков. Это 2,6 тысячи квартир совокупной площадью 144 тысяч кв. м. Для сравнения: в сентябре 2021 и 2020 годов — по 14 объектов. По количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, Новосибирская область занимает 10 место в стране, а по площади новых объектов — 6 место. На регион пришлись 3,6% жилья, выведенного на рынок РФ за месяц.

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