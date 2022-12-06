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Просрочка по ипотеке может резко рвануть вверх

  • 06/12/2022, 10:59
просрочка по кредитам
По ипотечникам ударило падение доходов, арендных ставок, а также спроса на недвижимость.

По итогам октября в России вновь зафиксирован прирост проблемных ипотечных кредитов. По отношению к сентябрю просроченная задолженность по ипотеке выросла на 0,25%. Ухудшающаяся динамика произошла в третий раз за год: по итогам января (+0,3%), августа (+1,5%) и теперь — октября.

— Поскольку в сентябре наблюдалась стагнация (0,0% по отношению к августу), то мы наблюдаем ситуацию, когда просроченная задолженность не сокращается третий месяц подряд. Таким образом, все предпосылки для скорого роста просроченной ипотеки созданы. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе данных Банка России, — отмечается в сообщении пресс-службы «Долгового консультанта».

За 10 месяцев общий совокупный объём просроченных ипотек снизился на 7,4% или 4,7 млрд рублей, до 59,2 млрд рублей, их фактический прирост, наблюдаемый с августа 2022 года, говорит о том, что рынок ипотеки в ближайшие месяцы окажется под давлением роста просроченных платежей.

Динамика изменений с января по ноябрь в Сибири следующая: Республика Алтай — –26,4% или –23 млн. рублей, Омская область — –18,6% или –91 млн. рублей, Кемеровская область — –16,5% или –116 млн. рублей, Алтайский край — –12,7% или –64 млн. рублей, Красноярский край — –11% или –219 млн. рублей, Иркутская область — –8,7% или –92 млн. рублей, Томская область — –9,4% или –20 млн. рублей, Новосибирская область — –0,6% или –9 млн. рублей.

Общая сумма просроченной ипотеки в регионах Сибирского Федерального округа на 1 ноября 2022 года: Красноярский край — 1,7 млрд. рублей, Новосибирская область — 1,3 млрд. рублей, Иркутская область — 967 млн. рублей, Кемеровская область — 587 млн. рублей, Алтайский край — 439 млн. рублей, Омская область — 398 млн. рублей, Томская область — 233 млн. рублей, Республика Алтай — 64 млн. рублей.

— На ситуацию с просроченной задолженностью по ипотеке влияет несколько разносторонних факторов. Первый — снижение доходов заёмщиков при сохранении или росте текущих расходов, поэтому для своевременной оплаты ипотеки приходится экономить. Второй — падение спроса на недвижимость и снижение цен: срок экспозиции увеличился, что приводит, в свою очередь, к увеличению периода неплатежей, когда продается предмет залога по просроченному кредиту. Третий — рыночное снижение арендных ставок, что для части заемщиков, оплачивавших ипотеку за счет арендаторов, оказалось критичным, — подчеркивает Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Ранее редакция сообщала, что Республика Алтай заняла 5 место в России по темпам прироста просрочки по кредитам физлиц.

Фото: pixabay.com — Romi_Lado

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Рубрики : Общество Недвижимость Банки

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Просрочка по кредитам просроченная задолженность ипотека


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