С начала года полис ОСАГО подешевел в среднем на 5%

По итогам 8 месяцев 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% — с 5 683 до 5 375 рублей. При этом средняя премия для автомобилей физлиц в августе снизилась на 3% — с 5 554 до 5 388 рублей. Средняя выплата, напротив, выросла на 3,3% — с 65,1 до 67,3 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Количество заключенных договоров по ОСАГО в январе-августе 2019 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% — с 26,12 до 26,45 млн штук. При этом сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 4,2% — со 148,41 до 142,17 млрд рублей.

Количество заявленных убытков выросло на 4,5% — с 1,43 до 1,50 млн штук, а урегулированных — на 4,6%, с 1,42 до 1,48 млн штук. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 8,1% — с 92,27 до 99,72 млрд рублей.

— Мы видим, что тенденция на снижение средней премии и одновременный рост средней выплаты сохраняются уже долгое время. При этом если снижение средней премии представляется нам естественным и ожидаемым и объясняется возросшей конкуренцией на рынке ОСАГО, то постоянный рост средней выплаты нас настораживает. Бесконечно такая ситуация продолжаться не сможет, и, чтобы в системе не наступил дисбаланс, важно довести до конца начавшуюся реформу по индивидуализации тарифов, тщательно сбалансировав отмену не слишком справедливых коэффициентов территории и мощности двигателя добавлением новых, характеризующих стиль вождения, степень потенциальной опасности автовладельца для других участников дорожного движения (в том числе, наличие грубых нарушений) и др., — отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Напомним, 9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент «возраст-стаж» — вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал «сгорать» — теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures