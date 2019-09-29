В Новосибирске хостелы теряют популярность

На фоне грядущих изменений объем предложений по продаже хостелов в России в текущем году увеличивался каждый месяц в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Но с приближением даты изменений, объемы выставленных на продажу хостелов стали сокращаться, сообщили в пресс-службе Авито. Спрос на хостелы как на готовый бизнес также был неоднородным, но общий показатель за год сократился на 2,9%. Показатели потребительского спроса аналогичны: востребованность аренды места в хостелах в большинстве крупнейших городов России за год упала, а вот конкуренция среди владельцев хостелов выросла.

— В Новосибирске спрос на посуточную аренду места в хостеле за год снизился на 12%, а предложение выросло на 6% за год. Что касается долгосрочной аренды места, интерес упал на 86%, а предложение увеличилось на 21% за год, — отметили специалисты Авито.

Отмечается, что за год объем предложения о продаже хостелов как готового бизнеса вырос на 7,9%. При этом спрос сократился на 2,9%, накануне вступления в силу нового закона произошло самое сильное падение, на 23%.

Разброс цен по России большой: хостел как готовый бизнес можно приобрести по цене от 90 тыс. до 34,5 млн рублей. Средняя сумма сделки по всей стране в январе — сентябре 2019 года составила 1,39 млн руб. (снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 40%).

Спрос на краткосрочную аренду места в хостеле в большинстве (20 из 26) крупнейших городов России упал по отношению к сентябрю 2018 года, а вот предложение выросло более чем в половине (14 из 26) этих городов. Настоящий бум хостелов наблюдается в Ялте, где за год спрос вырос более, чем в 2 раза, а предложение – на 56%. На втором месте по росту спроса Челябинск (28%), на третьем Красноярск (рост на 8%). Также спрос вырос в Ростове-на-Дону (6%) и Омске (5%), а вот в Нижнем Новгороде осталось на уровне 2018 года. Предложение сильнее всего увеличилось в Челябинске (на 67%) и Москве (на 58%).

В Новосибирске средняя цена места в хостеле составила 315 рублей в сутки, что на 1% ниже, чем годом ранее.

Спрос на долгосрочную аренду хостелов в большинстве городов упал (сильнее всего – в Калининграде, на 90%). При этом самая дорогая аренда – в Хабаровске, где долгосрочное проживание в хостеле обойдется в среднем в 12 000 рублей в месяц. На втором месте Москва (чуть более 9 000 рублей в месяц), на третьем – Сочи (8 500 рублей в месяц).

Дешевле всего проживание стоит в Челябинске, где средняя цена места в хостеле составляет около 2 500 рублей в месяц.

В Новосибирске средняя цена места в хостеле составила 6 300 рублей в месяц, что на 21% выше, чем годом ранее.

Фото: pixabay.com, автор- Hans