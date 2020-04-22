С начала года в Новосибирскую область поступило более 21 тысячи тонн крупы

С начала 2020 года специалисты Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль в отношении 21 040 тонн круп, поступивших в Новосибирскую область, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года объем поступления существенно не изменился (21 179 тонн).

— Лидером по объему поступления — 14 952 тонны — стал рис как отечественного (в основном из Краснодарского края — 9 440 тонн), так и зарубежного происхождения (Таиланд, Индия, Мьянма), — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в сравнении с 2019 годом в два раза вырос объем поставок в Новосибирскую область гречневой крупы — 2 040 тонн. Ее регионом происхождения является Алтайский край.

Также линейку крупяной продукции, завезенной на территорию региона, составили кукурузная, пшеничная, манная, овсяная, ячневая, а также хлопья в ассортименте и другие (киноа, горох, пшено, нут, фасоль, чечевица).

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