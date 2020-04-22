АО «РЖД Логистика» организует серию отправок медицинских изделий из Китая в разные города России для борьбы с COVID-19, доставка осуществляется совместно с ПАО «ТрансКонтейнер» по согласованию с министерством промышленности и торговли Российской Федерации в рамках проводимой работы по закупкам в КНР наиболее востребованной номенклатуры средств индивидуальной защиты, сообщили в пресс-службе компании.

Первый состав вышел из Шанхая 19 апреля. Ускоренный контейнерный поезд, перевозящий в том числе 14 сорокафутовых контейнеров с 85 тоннами трехслойных масок (20 млн шт.), следует по северному транзитному маршруту через Забайкальск назначением на станцию Ворсино (Калужская область). Данные контейнеры будут отцеплены по пути следования в Екатеринбурге, далее поезд проследует по установленному расписанию. В Екатеринбурге груз будет растаможен, и маски поступят в медицинские учреждения уральского и соседних регионов.

— Это первый этап масштабного логистического проекта, который осуществляет «РЖД Логистика» по договоренности с Минпромторгом России. Мы прорабатываем доставку не только масок, но и защитных костюмов для врачей, а также специальных тканей для пошива масок и костюмов. Отправки будут организованы из различных городов Китая, где расположены соответствующие производственные фабрики, до городов России, нуждающихся в данных товарах. На сегодня это Москва, Новосибирск, Иркутск и Красноярск. Мы находимся в каждодневном прямом контакте со всеми фирмами-производителями и, осознавая важность данных товаров в период пандемии, направили на решение задачи наших лучших специалистов, – отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.

Президент ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин подчеркнул, что компания в оперативном режиме разрабатывает наиболее быстрые маршруты перевозок для нужд медицинских учреждений в России.

— Эта партия является пробной, мы с РЖДЛ планируем организовать в ближайшее время более масштабную транспортировку медицинских масок из Китая, – отметил Александр Исурин.

Фото предоставлено пресс-службами АО «РЖД Логистика», ПАО «ТрансКонтейнер»