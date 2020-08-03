С пассажиров из-за границы потребуют справки

— С 1 августа вступило в действие постановление главного санитарного врача РФ №22, касающееся правил перевозки из-за рубежа российских граждан, а также пребывающих иностранных граждан. Речь идет как о регулярных, так и чартерных рейсах, — пояснил на еженедельном оперативном совещании руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

У иностранных граждан, прибывающих из-за рубежа регулярными рейсами, с собой должны быть отрицательные результаты лабораторного тестирования на коронавирус со сроком давности не более трех дней на английском и русском языках. Без этого документа их не пропустят на борт.

— Российским гражданам разрешено проходить тестирование за рубежом, если они предъявят соответствующий документ. Однако, согласно постановлению, российские граждане должны зарегистрироваться в электронном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг, а по приезде в Россию в течение 3 дней пройти лабораторные исследования методом ПЦР, — продолжает Щербатов.

По новым правилам региональный Роспотребнадзор принял уже один борт на котором в Новосибирскую область прибыло 119 пассажиров. 44 из них остались в регионе, 75 уехали в другие субъекты федерации, куда были переданы документы необходимые для проведения противоэпидемиологических мероприятий.

— Всем пассажирам вручены уведомления в которых расписано, что нужно сделать. Там же указана ответственность за невыполнение прописанных мероприятий, — подчеркнул Александр Щербатов.

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