В 80 переполненных школах Новосибирска будут учиться в смешанном формате

— В преддверии нового учебного сезона мы изучили ситуацию в школах области в плане соблюдения противоэпидемиологического режима. Сейчас по каждой школе отрабатываем мероприятия, что можно сделать для того, чтобы запустить учебный процесс и выполнить требования по обеспечению безопасности учеников и педагогов, — сообщил на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Министр образования региона Сергей Федорченко пояснил, что в 80 школах области примерно двукратное превышение наполняемости по ученикам. В основном речь идет об образовательных учреждениях, расположенных в Новосибирске.

— Есть проблемы в том, как распределить детей, чтобы они могли находиться каждый в своем классе. Сейчас готовим решение по этим школам. Речь будет идти не о дистанционном, а о смешанном обучении, — подчеркнул Федорченко.

По его словам, сейчас прорабатывается механизм обучения, позволяющий школьникам не находиться в классе целый день.

— Они станут посещать школу через день очно, а часть занятий в неделю будет проходить в дистанционном виде. Это потребует перестройки всех программ. Другого пути я пока не вижу, так как в 80 школах мы просто не найдем столько учебных помещений, чтобы организовать учебный процесс в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, — заявил Федорченко.

Губернатор региона Андрей Травников предупредил министра — необходимо очень внимательно подойти к организации процесса смешанного обучения, учитывая мнение педагогов и родительского комитета.

— Необходимо найти компромиссное решение, чтобы было удобно педагогам, родителями, и обеспечить противоэпидемиологическую безопасность учебного процесса, — отметил глава региона. — Понимаем, что в Новосибирске есть проблема перегруженных школ, где невозможно обеспечить нахождение ребят в одном помещении по правилам. Необходимо рассматривать ситуацию по каждой школе и рекомендовать точечные решения. Но еще раз обращаю ваше внимание, что дистанционное образование будет добровольным, только по желанию родителей или в случае введения карантина в отдельных классах и школах.

По данным оперативного штаба, на утро 3 августа в Новосибирской области всего были зарегистрированы 9 654 случая заражения коронавирусом (+106 за последние сутки), в том числе инфицированы 563 ребенка. 8 006 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+84 за сутки).

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