С подрядчиков спросят за удобство пешеходов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о необходимости соблюдения культуры производства работ компаниями-подрядчиками, которые проводят ремонт городских улиц. Поводом для этого заявления послужили сообщения в СМИ и соцсетях о разрытых тротуарах, пешеходах, вынужденных передвигаться по проезжей части или просто по грязи.

— Раскопали всю Вокзальную магистраль, — сообщает в соцсети одна из жительниц города. — Расскажите уже этим замечательным людям, что в октябре у нас дождь, холод, грязь, а не +20. А они поребрики меняют. Или я чего-то не знаю, и уродовать город — это новая новосибирская забава?

В качестве других антипримеров новосибирцы приводят улицы Кирова, Титова, Ядринцевскую и другие.

— Я понимаю неудобства, связанные с проведением ремонта, — комментирует ситуацию Анатолий Локоть. — Испытывают неудобства не только автомобилисты, но и пешеходы. Мы будем делать выводы по результатам ремонтной кампании, какие компании соблюдали правила ремонта, создавали условия для прохода. Согласен с замечаниями и обращениями новосибирцев по поводу неудобства прохода и проезда во время ремонтных работ. Культуру производства надо повышать.

Вопросы вызывает и ремонт ряда участков проезжей части, мостов, таких как, к примеру, Коммунальный. Это признают и в мэрии.

— Там, где качество ремонта не отвечает требованиям, подрядчик переделывает за свой счет, — говорит глава города. — У нас не только на этом объекте подрядчик возвращается к сделанной работе. В частности, у нас серьезные замечания по ремонту моста на улице Трикотажной в Дзержинском районе. Там тоже подрядчик за свой счет переделывает те участки, которые сегодня вызывают нарекания. Подрядчики знают, что они не получат оплату, не выполнив все требования по качеству ремонта.

Напомним, в 2021 году, согласно изменениям в областную программу безопасности дорожного движения, статья по строительству и ремонту тротуаров стала одной из наиболее финансово емких в общем плане расходов. На эту статью были добавлены более 30 млн рублей.