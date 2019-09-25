С сегодняшнего дня в Новосибирске дан старт отопительному сезону

С 25 сентября в Новосибирске начинается отопительный сезон. Постановление об этом подписал мэр Анатолий Локоть, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что подача теплоносителя в системы отопления жилищного фонда и учреждений муниципальной бюджетной сферы пройдет в два этапа: разворот городской системы теплоснабжения (заполнение внутриквартальных теплосетей, включение в работу оборудования ПНС, ЦТП и т. д.) и подача теплоносителя во внутридомовые системы отопления (подключение объектов теплопотребления).

— Город готов к началу отопительного сезона, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Исходя из этого, учитывая температурный режим и обращения горожан, я подписал постановление. Дефекты, обнаруженные в ходе летних испытаний теплосетей, устранены, и подача тепла пройдет в штатном режиме. Первыми к отоплению подключат социальные объекты – больницы, детские сады, школы. Затем тепло начнут давать в жилые дома. Разворот системы отопления может занять достаточное количество времени, ведь управляющим организациям необходимо отладить подачу тепла на местах. Поэтому прошу новосибирцев отнестись с пониманием к возможным неудобствам, а в случае каких-либо проблем с подачей тепла в квартиры обращаться в свою управляющую компанию.

С 25 сентября энергетики обеспечат техническую возможность подключения объектов здравоохранения и детских учреждений с круглосуточным пребыванием детей, детских дошкольных учреждений. С 30 сентября возможно будет подключать остальные объекты здравоохранения, объекты жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования.

Запуск систем отопления жилищного фонда выполняется специалистами управляющих жилищных организаций после поэтапного набора циркуляции теплоносителя согласно графику с 30 сентября.

Фото: pixabay.com, автор- eugeniu