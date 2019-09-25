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УБРиР запустил новое позиционирование для малого бизнеса

  • 25/09/2019, 12:00
Слоганом новой стратегии корпоративного направления стало утверждение «Знаю цену деньгам».

Специально к 29-летию Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которое будет отмечаться 28 сентября, запущено новое позиционирование и концептуальный подход к рекламным кампаниям для малого бизнеса. Слоганом новой стратегии корпоративного направления стало утверждение «Знаю цену деньгам». Эта фраза теперь представлена во всех коммуникациях банка с соответствующей аудиторией.

Лицом нового позиционирования услуг для бизнеса стал практичный предприниматель, твердо стоящий на земле, погруженный в свое дело, знающий его изнутри, чуждый «пафосу и хайпу». Такие бизнесмены видят лица своих клиентов каждый день, знают, что их клиентам нужно, и ждут того же от своего банка.

Разрабатывая новую стратегию, специалисты УБРиР опирались в первую очередь на клиентский опыт и обратную связь от самих предпринимателей — банк системно изучает поведение своих клиентов и накопил огромную базу знаний о них. По данным последних исследований, прежде всего клиенты ждут от банковских сервисов прозрачных условий, простоты и удобства использования.

— Я хочу разговаривать о деле с тем, кто в этом разбирается, и получать то, что мне нужно, по адекватной цене, без лишних проблем и бюрократии, — один из типичных отзывов клиентов.

В первую очередь банк сделал ставку на ценообразование по принципу «необходимо и достаточно», оперативность обслуживания и легкий сценарий оформления услуг. Все вопросы расчетного обслуживания можно решить дистанционно, а для тех, кому важен личный контакт с банковским экспертом, работают персональные менеджеры в отделениях.

— Наши клиенты говорят: «Чем меньше во взаимоотношениях с банком меня отвлекают от дела, тем лучше. Я ценю свое время и деньги». Мы делаем взаимодействие клиента с банком простым и быстрым, а тарифы понятными и выгодными. Наше желание выстраивать взаимовыгодное и долгосрочное партнерство с клиентом нашло отражение и в новой рекламной концепции, —  рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР (ПАО) Елена Сорвина.

УБРиР обслуживает малый и микробизнес в 46 регионах России. Линейка услуг для предпринимателей включает как классические банковские услуги (расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, кредитование), так и нефинансовые сервисы (HR-консалтинг, аудит бизнеса, юридические консультации и многие другие). Узнать о них подробнее можно на сайте банка и по телефону 8-800-700-59-59.

Фото: пресс-служба банка

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