С января 2022 года россиян будут выселять из квартир из-за неуплаты ипотеки

Как сообщает ГЛАС.ru, представитель компании Est-a-Tet Юлия Дымова предупреждает о том, что многие граждане могут потерять жилплощадь.

По словам Дымовой, большое количество россиян не в состоянии справляться с платежами по ипотеке. Что в свою очередь может привести к изъятию жилья и продаже его на аукционе.

Финансовые учреждения, отмечает эксперт, будут выставлять на продажу объекты с новым обозначением «отнято». Однако есть риск того, что количество подобных квартир вырастет в несколько раз.

По мнению эксперта, новая волна выселений россиян может случиться уже в начале 2022 года. Поэтому Дымова посоветовала гражданам внимательно отслеживать свою финансовую ситуацию и при возможности брать кредитные каникулы. Ведь если своевременно не договориться с банковской организацией, то придётся собирать вещи и съезжать.

Дымова советует россиянам тщательно проверить все документы на жилплощадь и выяснить возможные риски выселения.