Чем полезна живица кедра

В медицине данное вещество также называют терпентином. В нем насчитывается несколько десятков полезных компонентов.

Смола хвойных деревьев образуется естественным образом, после того как повреждается кора. Лучший терпентин – кедровый.

Живица кедра и ее полезные свойства

Живица кедра устойчива к высыханию, она не кристаллизуется. Ее можно хранить продолжительный срок. Данному веществу присущи целебные свойства, оно ускоряет выздоровление при различных заболеваниях.

Полезные свойства кедровой смолы заключаются в:

Нормализации работы пищеварительного тракта. Выведении инфекций из дыхательных путей. Улучшении кровообращения и состава крови. Нормализации функционирования щитовидной железы. Борьбе с воспалительными процессами.

Живица стабилизирует работу органов пищеварения, способствует восстановлению поврежденных участков слизистой, оказывает позитивное воздействие на микрофлору кишечника. Смолу сибирского кедра используют ля лечения гастрита, язвы желудка.

Она обладает способностью уничтожать вирусы и бактерии в респираторном тракте. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Терапия кедровой смолой показана людям, страдающим от нарушений сердечного ритма, атеросклероза. Живица предотвращает образование тромбов.

При регулярном употреблении внутрь с ее помощью можно привести в норму работу щитовидки.

Кедровая смола устраняет воспалительные процессы, излечивает от катаракты и других инфекционных заболеваний глаз. Действует на пораженные ткани подобно антисептику, поэтому живицу активно применяют для терапии суставов.

Ей присуще ранозаживляющее действие. Мазь, в составе которой присутствует смола кедра, рекомендуется применять людям, страдающим от дерматита и экземы. Она хорошо залечивает ссадины и ожоги.

Приносит пользу и мочеполовой системе: способствует усилению либидо, избавляет от воспалений.

В кедровой смоле содержится большое количество веществ, обладающих повышенной биологической активностью, положительно воздействующих на здоровье.

Живицу нужно применять правильно, чтобы не нанести ущерба организму. В терапевтических целях ее лучше всего использовать после врачебной консультации.

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