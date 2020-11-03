Чем полезна живица кедра

В медицине данное вещество также называют терпентином. В нем насчитывается несколько десятков полезных компонентов.
Смола хвойных деревьев образуется естественным образом, после того как повреждается кора. Лучший терпентин – кедровый.
Живица кедра устойчива к высыханию, она не кристаллизуется. Ее можно хранить продолжительный срок. Данному веществу присущи целебные свойства, оно ускоряет выздоровление при различных заболеваниях.
Полезные свойства кедровой смолы заключаются в:
Живица стабилизирует работу органов пищеварения, способствует восстановлению поврежденных участков слизистой, оказывает позитивное воздействие на микрофлору кишечника. Смолу сибирского кедра используют ля лечения гастрита, язвы желудка.
Она обладает способностью уничтожать вирусы и бактерии в респираторном тракте. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Терапия кедровой смолой показана людям, страдающим от нарушений сердечного ритма, атеросклероза. Живица предотвращает образование тромбов.
При регулярном употреблении внутрь с ее помощью можно привести в норму работу щитовидки.
Кедровая смола устраняет воспалительные процессы, излечивает от катаракты и других инфекционных заболеваний глаз. Действует на пораженные ткани подобно антисептику, поэтому живицу активно применяют для терапии суставов.
Ей присуще ранозаживляющее действие. Мазь, в составе которой присутствует смола кедра, рекомендуется применять людям, страдающим от дерматита и экземы. Она хорошо залечивает ссадины и ожоги.
Приносит пользу и мочеполовой системе: способствует усилению либидо, избавляет от воспалений.
В кедровой смоле содержится большое количество веществ, обладающих повышенной биологической активностью, положительно воздействующих на здоровье.
Живицу нужно применять правильно, чтобы не нанести ущерба организму. В терапевтических целях ее лучше всего использовать после врачебной консультации.
Фото с сайта picabay.com
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