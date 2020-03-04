S7 Airlines открывает рейсы в Анталью из Новосибирска

S7 Airlines с 1 июня 2020 года начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что полеты будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. По понедельникам и пятницам вылет из аэропорта Толмачево в 08:20, прилет в аэропорт Антальи в 10:50 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11:45 и приземляется в Новосибирске в 21:45. Вылет по средам в 06:45, прилет в аэропорт Антальи в 09:05. Обратный рейс – в 10:00, прилет в Новосибирск – в 20:00.

Рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств.

Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

S7 Airlines также выполняет до семи раз в неделю прямые регулярные рейсы в Анталью из Москвы.

Фото: Gensa Gensa